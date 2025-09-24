Tado AI Assist, l’Intelligenza Artificiale cambia il riscaldamento domestico

Negli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale è passata da concetto teorico a strumento quotidiano, con applicazioni che spaziano dalla scrittura automatica ai sistemi di guida assistita. Un settore meno appariscente ma molto rilevante per la vita di tutti è quello del riscaldamento domestico, una voce che pesa fortemente sia sulle bollette sia sull’impatto ambientale. Proprio qui si inserisce tado° AI Assist, il nuovo sistema sviluppato dall’azienda tedesca leader nella gestione del clima domestico.

Si tratta di un passo avanti rispetto alla semplice automazione di termostati e valvole termostatiche: un sistema che non si limita a reagire, ma che impara, prevede e ottimizza.

Perché serve un’assistenza intelligente al riscaldamento?

In Europa, riscaldamento e acqua calda rappresentano circa il 79% della bolletta energetica media. È un dato che spiega da solo quanto la gestione efficiente di caldaie, pompe di calore e termosifoni possa incidere non solo sulle spese familiari, ma anche sulle emissioni di CO₂.

Secondo un’analisi condotta da tado°, se tutte le famiglie in Germania adottassero AI Assist, si potrebbero risparmiare 48,4 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno, l’equivalente di togliere dalla strada 37 milioni di auto a combustione.

È chiaro che nessuna tecnologia, da sola, può risolvere la crisi climatica. Tuttavia, sistemi come questo contribuiscono a diffondere un approccio più consapevole, in cui il comfort personale e la riduzione dell’impatto ambientale non sono più in contraddizione.

Finora, l’automazione domestica ha offerto strumenti utili come la programmazione oraria o il geofencing (il riscaldamento che si accende quando ci si avvicina a casa). Tuttavia, queste soluzioni richiedono comunque regole definite a priori dall’utente. Con AI Assist, il paradigma cambia: l’impianto inizia a “pensare” in anticipo e ad adattarsi alle abitudini della casa, proprio come farebbe una persona attenta ai consumi.

Le basi tecnologiche di AI Assist

AI Assist non è un servizio sviluppato in collaborazione con aziende esterne: è frutto di un lavoro interno a tado°, basato su reti neurali profonde addestrate su una mole enorme di dati, quelli di oltre 120 miliardi di ore di utilizzo del riscaldamento raccolti in 15 anni, provenienti da più di un milione di abitazioni connesse.

Il database consente al sistema di riconoscere schemi ricorrenti di ogni singola installazione: quanto tempo impiega una stanza a riscaldarsi, come reagisce una caldaia a diverse condizioni climatiche, e, se si è attivato il geofencing, in che orari mediamente gli abitanti sono presenti o assenti. Sulla base di queste informazioni, l’AI costruisce previsioni personalizzate che si traducono in comfort più stabile e consumi più bassi.

La vera differenza rispetto ai sistemi precedenti sta nella capacità di apprendere e migliorare nel tempo. Non si tratta più di seguire regole statiche, ma di aggiustare le decisioni giorno dopo giorno. L’AI può, ad esempio anticipare l’accensione del riscaldamento quando capisce che il rientro a casa è previsto prima del solito, può ridurre la temperatura in una stanza poco utilizzata senza che l’utente debba intervenire oppure può evitare picchi di consumo inutili distribuendo meglio i cicli di accensione.

Secondo tado°, i risparmi ottenibili con AI Assist possono (ottimisticamente n.d.r.) arrivare fino al 55% in più rispetto all’uso dello stesso impianto senza queste funzioni.

Le funzionalità chiave di AI Assist

AI Assist è pensato per gli utenti della nuova gamma tado° X e si integra nell’abbonamento già esistente, chiamato Auto Assist. Chi aveva già attivato quest’ultimo non paga alcun costo aggiuntivo e ottiene subito le nuove funzioni.

Ecco le principali:

Riscaldamento adattivo

Ogni stanza ha un comportamento diverso: alcune si riscaldano velocemente, altre trattengono più a lungo il calore. L’AI tiene conto di queste caratteristiche per modulare con maggiore precisione le valvole termostatiche X, bilanciando comfort ed efficienza.

Pre-riscaldamento predittivo

Grazie al machine learning, il sistema non si limita ad accendersi quando si è vicini a casa, ma prova a prevedere l’orario effettivo del rientro, regolando il riscaldamento in anticipo. L’obiettivo è far trovare sempre la temperatura giusta, senza sprechi.

Energy IQ

Non basta risparmiare: serve anche sapere dove e come. Questa funzione fornisce insight dettagliati basati sull’AI, utili per capire quali stanze o quali abitudini incidono di più sui consumi.

Modalità vacanza

Spesso, durante un’assenza prolungata, si tende a spegnere completamente il riscaldamento con il rischio di tornare in una casa fredda. AI Assist gestisce invece la riduzione dei consumi mantenendo una temperatura minima e programmando il riavvio in base al giorno di rientro.

Prezzo e disponibilità e dispositivi compatibili con AI Assist

AI Assist è disponibile per i clienti tado° X come parte del servizio in abbonamento: 29,99 € l’anno oppure 3,99 € al mese.

Gli utenti che avevano già sottoscritto Auto Assist sulla gamma tado° X non devono fare nulla: l’aggiornamento è automatico. Per chi utilizza ancora dispositivi della serie tado° V3+, rimane disponibile l’abbonamento tradizionale senza le funzioni avanzate di AI Assist.

Per sfruttare appieno il nuovo sistema serve la linea di prodotti tado° X introdotta nel 2024, pensata per integrarsi con le funzioni di AI Assist:

Termostato intelligente X : sostituisce il termostato a parete e si controlla tramite app o smart speaker con tutti i sistemi di domotica più comuni grazie a Matter

: sostituisce il termostato a parete e si controlla tramite app o smart speaker con tutti i sistemi di domotica più comuni grazie a Matter Teste termostatiche intelligenti X : regolano i termosifoni stanza per stanza, anche da remoto.

: regolano i termosifoni stanza per stanza, anche da remoto. Sensore di temperatura wireless X : rende più accurato il controllo termico, spostando la rilevazione in punti strategici della casa.

: rende più accurato il controllo termico, spostando la rilevazione in punti strategici della casa. Ottimizzatore di pompa di calore X : consente la gestione completa delle pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua, anche senza termostato collegato.

: consente la gestione completa delle pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua, anche senza termostato collegato. Bridge X: il centro di connessione che porta tutti i dispositivi online.

Ogni prodotto è venduto singolarmente oppure in kit, così da adattarsi a diversi tipi di abitazioni e impianti.

La novità più interessante di AI Assist non è tanto nelle singole funzioni, quanto nel cambio di approccio: dal semplice controllo remoto si passa a una gestione predittiva e adattiva, che rende l’impianto capace di “collaborare” con gli abitanti.

Per chi non ha mai usato un sistema di riscaldamento intelligente, questo significa meno interventi manuali, meno tempo speso a regolare la temperatura e meno ansia da bolletta. Per chi già utilizza tado°, significa un’evoluzione che amplia le potenzialità senza cambiare radicalmente l’interfaccia a cui è abituato e con gli stessi costi di abbonamento.

I prodotti tado sono disponibili presso i grandi retail e i negozi di fai-da-te e pure su Amazon con offerte periodiche durante il Prime Day e le giornate di offerte speciali del negozio online.

