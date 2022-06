L’alimentatore Apple con due USB-C ricarica con la stessa potenza due dispositivi

Con i nuovi MacBook Air, Apple offre la possiiblità di scegliere tra alimentatore USB-C da 30W, alimentatore USB-C da 67W e alimentatore a doppia porta USB-C da 35W. Questi modelli possono essere ordinati insieme al computer o acquistati come accessori a parte.

Il primo modello sopra indicayo è quello fornito di serie e permette di ricaricare in modo comodo e veloce, a casa, in ufficio e quando ci troviamo in giro; quello a doppia porta USB-C permette di ricaricare due dispositivi alla volta; infine, quello USB-C da 67W è utile per chi pensa di usare spesso la ricarica rapida: in circa 30 minuti permette di riportare la batteria del MacBook Air da zero al 50%.

Apple indica in un documento di supporto che è possibile sfruttare il modello da 35W per caricare due dispositivi contemporaneamente. Quando si caricano due dispositivi, l’alimentazione è distribuita tra queti in base al fabbisogno di potenza; per molti dispositivi, l’alimentazione è condivisa uniformemente. Caricando ad esempio un notebook Mac e un iPhone e un iPad, ognuno di questi riceve fino a 17,5W; se si collega un iPhone e un iPad, ogni dispositivo riceve fino a 17,5W; se si collega un Mac o iPhone e un Apple Watch o le AirPods, il Mac o l’iPhone ricevono fino a 27,5W, l’Apple Watch e le AirPods ricevono fino a 7,5W. Se un dispositivo ha bisogno di maggiore potenza di alimentazione, basta ovviamente scollegare l’altro dispositivo collegato alla porta USB-C dell’alimentatore.

Questi alimentatori non hanno ovviamente senso con macchine quali i MacBook Pro 14″ (67W) o 16″ (140W); per questi Apple fornisce di serie alimentatori adatti (da 67W o 96W per il 14″); l’alimentatore da 96W è incluso con tutti i MacBook Pro che hanno il chip M1 Pro con CPU 10‑core o il chip M1 Max.

Al momento, seppur in catalogo, l’adattatore da muro viene catalogato come “in arrivo”. È comunque già disponibile con la consegna prevista nella giornata di martedì 21 giugno. Costa 65 euro e si acquista direttamente da qui.

Alla WWDC 2022 Apple ha presentato anche il nuovo cavo da USB-C a MagSafe 3 compatibile con i portatili di ultima generazione Apple MacBook Air M2, MacBook Pro 14” e 16” M1. Supporta la ricarica rapida e si può collegare a qualsiasi alimentatore USB-C compatibile, compreso il nuovo modello appena annunciato da Apple. In questo caso però la disponibilità da questa pagina di Apple Store online non è ancora iniziata, ma è indicato presto in arrivo.