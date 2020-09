L’altoparlante Nest Audio di Google in mostra da Walmart

Il prossimo 30 settembre Google terrà un evento per la presentazione di nuovo hardware. Non è mistero che in tale occasione verrà svelato il prossimo dongle Chromecast con Google TV a bordo, ma tra le nuove periferiche da svelare Big G ha in serbo anche un nuovo altoparlante Nest. La confezione di vendita è già in mostra dal Walmart.

E’ stato l’utente Twitter Marcos Frausto a pubblicare le foto della scatola del dispositivo, che è stata prematuramente mostrata in un Walmart. Come nota 9to5Google, la confezione, che assomiglia alla maggior parte delle confezioni dei prodotti Made by Google, conferma che il prodotto si chiamerà Nest Audio. Questa fuga di notizie arriva dopo che Google stessa ha diramato una foto ufficiale dell’altoparlante, e dopo che WinFuture ha trovato un rendering del dispositivo in color bianco e grigio. Chiaramente, il gigante della tecnologia non ha più molti segreti da svelare sull’altoparlante il prossimo 30 settembre.

Mentre non è visibile in foto alcun prezzo per il prodotto, Roland Quandt di WinFuture ha svelato un prezzo di 100 dollari. Parte della descrizione sull’altoparlante emersa in rete così recita:

Ti presentiamo Nest Audio. Ascolta la musica come dovrebbe suonare, con voci nitide e bassi potenti che riempiono la stanza. Dì solo “Hey Google” per riprodurre i tuoi brani preferiti dai servizi di streaming che utilizzi più spesso o per ricevere assistenza … e creare un sistema audio domestico con gli altri altoparlanti Nest. Ascolta in stereo o in tutta la casa. Oppure dì “Ehi Google, sposta la mia musica sull’altoparlante della camera da letto” e ti seguirà

Un altro leak sull’altoparlante trovato da Android Authority su Reddit mostra anche la confezione di vendita del prossimo dongle TV con telecomando: il nome ufficiale del dispositivo è “Chromecast con Google TV”.

