In foto la nuova Chromecast con telecomando e Android TV a bordo

Google ha in programma di rivelare il suo nuovo Chromecast nel prossimo evento hardware del 30 settembre prossimo. Grazie a un insider sono apparse in rete le prime foto del nuovo dongle, che mostra esattamente come sarà la periferica, oltre che il nuovo telecomando abbinato.

In realtà è da tempo che erano trapelate le prime immagini di questo nuovo Chromecast con Android TV incorporato. Adesso, però, non sembrano esserci dubbi sul fattore estetico della periferica, così come interamente svelato è il telecomando che la accompagnerà.

Le immagini pubblicate da WinFuture mostrano il telecomando con un D-Pad nella parte superiore e un bilanciere del volume sul lato, oltre a pulsanti per indietro, assistente, home e muto. Ancora, il telecomando ha pulsanti YouTube e Netflix dedicati.

I precedenti dispositivi Chromecast non venivano forniti con un telecomando, quindi includerne uno suggerisce che la nuova periferica sarà basata su un sistema operativo più complicato, che nella specie sarà Android TV, che verrà probabilmente rinominata in Google TV. L’aggiunta di un pulsante YouTube dedicato rafforza questo sospetto.

Oltre alle immagini del nuovo Chromecast, 9to5Google ha anche condiviso altre immagini del prossimo altoparlante intelligente Nest, di cui probabilmente ne sapremo di più all’evento hardware che si terrà alla fine di questo mese.