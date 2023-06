LAOTIE Ti30, monopattino elettrico con doppio motore in offerta

Ci sono i monopattini elettrici, e poi c’è LAOTIE Ti30, che rivoluziona questo settore con un veicolo dalle prestazioni irraggiungibili dalla maggior parte dei suoi concorrenti attualmente in commercio e che in questo momento, grazie ad una promozione, si può comprare in offerta.

La prima cosa che lo rende diverso dagli altri è la presenza di ben due motori da 2.800 Watt, per una potenza di picco complessiva di 5.600 Watt che gli consentono di scalare anche percorsi con una pendenza massima di 55°.

Per poter essere venduto c’è il limitatore che blocca la velocità massima a 25 chilometri orari, ma dalla scheda tecnica si apprende che in linea teorica questo monopattino può raggiungere gli 85 chilometri orari.

D’altronde è supportato da una serie di tecnologie che lo rendono unico, come la capacità di carico massimo di 200 chili, abbastanza per poter sorreggere due persone adulte. E poi le ruote, da 11 pollici, con battistrada largo e tacchettato, che gli permettono di garantire un’ottima aderenza anche su strade dissestate.

Offre poi sospensioni sia all’anteriore che al posteriore in modo da assorbire la maggior parte delle vibrazioni rendendo la guida confortevole, e c’è un super sistema frenante con ABS elettronico.

Buono anche il sistema di illuminazione: per illuminare il percorso ci sono due fari LED frontali, mentre per rendere la guida più sicura in strada sono presenti strisce LED laterali e luci al posteriore, con tanto di accensione di luci rosse supplementari ogni volta che si tira la leva del freno.

LAOTIE Ti30 è comodo anche nei viaggi perché può essere ripiegato per occupare meno spazio nel portabagagli (da piegato è lungo 127 centimetri, largo 51 e profondo 28 centimetri).

Per quanto riguarda l’autonomia c’è una batteria con ricarica rapida la cui energia può essere ripristinata completamente in circa 5-6 ore e che garantisce fino a 140 chilometri con una sola carica.

E per finire, in dotazione è incluso un telecomando portachiavi per bloccare il monopattino e attivare l’antifurto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.345 € potete comprarlo in sconto spendendo 1.163 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.