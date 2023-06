macOS Sonoma, migliorano le funzionalità di Condivisione dello schermo

Tra le novità di macOS Sonoma, versione che nel momento in cui scriviamo è distribuita come beta ai soli sviluppatori, ci sono migliorie per le funzionalità di condivisione dello schermo (qui vi spieghiamo come condividere gli schermi del Mac da remoto nella stessa rete).

Quando ci colleghiamo ad un computer remoto presente nella stessa rete, la funzionalità di condivisione ricorda gli ultimi computer con i quali ci siamo collegati. Una finestra visualizza le ultime connessioni attive, permette di collegarci con il desktop remoto desiderato, individuare nuovi Mac in rete e anche creare dei gruppi.

Apple ha spiegato nella presentazione di macOS Sonoma che, sfruttando il media engine avanzato dei chip Apple, il nuovo sistema operativo offre “una nuova modalità ad alte prestazioni” sull’app di condivisione dello schermo, promettendo “un accesso remoto incredibilmente reattivo” ai flussi di lavoro professionali ibridi in studio e in remoto, audio a bassa latenza, frame rate elevati e il supporto fino a due display virtuali.

Sempre parlando di condivisione schermo, Apple ha riferito che macOS Sonoma offre funzioni per le videocall migliorate che consentono di presentare e condividere i contenuti “in modo più efficace su qualsiasi app di videoconferenza”. Un selettore Screen Sharing migliorato per la condivisione dello schermo semplifica la condivisione di app durante le videochiamate: basta fare clic sul pulsante verde nell’angolo superiore sinistro di un’app e scegliere di condividerla durante la chiamata, per mostrare a terzi i contenuti dalle finestre aperte.

Agli sviluppatori è dedicato un framework specifico (ScreenCaptureKit) che semplifica la creazione di app nelle quali può essere utile avviare la condivisione dello schermo, tutto come sempre tenendo conto di privacy e funzionalità di sicurezza.

A macOS 10.14 Sonoma stiamo dedicando man mano diversi articoli di approfondimento illustrando peculiarità e novità di rilievo; la sezione dedicata di macitynet con tutti gli articoli su Sonoma è disponibile da questa pagina.