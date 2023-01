L’app App Store offrirà funzionalità di Realtà Aumentata

In una futura versione dell’app App Store sono previste funzionalità che sfruttano la Realtà Aumentata consentendo agli utenti di puntare ad esempio l’iPhone verso i Mac in un Apple Store e ottenere all’istante informazioni relative come il prezzo e le specifiche tecniche, mostrando i dettagli in sovraimpressione sui loro schermi.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg. Nell’ultima newsletter del sempre ben informato redattore di Bloomberg, si fa riferimento a una funzionalità sulla quale la Casa di Cupertino è al lavoro per l’app App Store. Su questa novità Apple starebbe lavorando dal 2020; negli ultimi mesi sarebbe stata testata in alcuni negozi ma non è chiaro quando verrà effettivamente implementata per tutti e annunciata.

Gurman afferma che Apple avrebbe previsto delle API per sviluppatori al fine di permettere anche a terzi di sfruttare funzionalità simili in altri store.

“Se il servizio farà il suo esordio in futuro, potrebbe essere uno dei più importanti lanci fino ad oggi legati alla Realtà Aumentata”, scrive Gurman, parlando della funzione come di “un assaggio di quello che dovremmo vedere con il visore”, riferimento al futuro visore AR/VR di cui si parla da tempo e che le più recenti indiscrezioni indicano in arrivo in primavera o per la conferenza sviluppatori di giugno.

