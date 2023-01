Tim Cook ha condiviso un filmato per celebrare il capodanno cinese

In vista della capodanno cinese del 22 gennaio, data che segna l’inizio dell’anno del Coniglio, il CEO di Apple, Tim Cook, ha condiviso sul social network cinese Weibo, un video che mostra l’amore di un uomo per l’opera.

Il breve film (17 minuti) è ovviamente girato con iPhone 14 Pro. Cook spiega che si tratta di “una storia che getta luce sull’umanità, mostrando la l’importanza del perseguire le proprie passioni, ricordando a tutti noi la necessità di superare gli ostacoli della vita”.

Su YouTube è sta caricata anche una versioen con i sottotitoli in inglese. Apple e il regista Peng Fei hanno collaborato per reinventare l’Opera che in Cina è conosciuta come dei “cinque passi”, riferimento al Tao e al percorso di crescita di ognuno che porta verso la felicità, intesa come la capacità di riconoscere le cose davvero importanti per sé e di perseguirle e coltivarle.

n occasione del nuovo anno cinese, Apple offre una edizione limitata degli AirPods Pro con inciso un coniglio, quarto animale nel ciclo di 12 anni trai simboli dello Zodiaco cinese.

l prodotto in questione è disponibile sugli online store e negozi al dettaglio della Mela di Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao. Come già fatto in altre occasioni, nella edizione limitata degli AirPods Pro è inciso un simbolo sulla custodia di ricarica e una variante stampata ancora più grande su uno sfondo rosso nella scatola nella quale arrivano gli auricolari.

Il coniglio o la lepre simbolo del 2023, secondo la tradizionale astrologia cinese è quieto, riservato, retrospettivo, meditabondo e fortunato. L’Anno del Coniglio è associato con il simbolo 卯.