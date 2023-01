Tim Cook ha ridotto il suo stipendio per il 2023

La retribuzione del CEO di Apple Tim Cook per il 2022 è stata di 99,4 milioni di dollari. È quanto emerge dalla relazione agli azionisti (“proxy statement”) presentata in conformità ai requisiti della SEC (l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori).

Il sito Macrumors riferisce che i compensi in questione includono: lo stipendio da 3 milioni di dollari, circa 83 milioni di dollari di compensi in azioni e 13,4 milioni in altre forme di remunerazione. Le retribuzioni totali nel 2021 di Cook sono state pari a 98,7 milioni di dollari.

I compensi per il 2023 per il CEO prevedono un notevole taglio. Stando a quanto richiesto dagli azionisti e da Cook stesso che ha chiesto di modulare i piani di compensazione in base al feedback degli azionisti, dalla documentazione si evince che l’indennità per il 2023 dovrebbe essere pari a 49 milioni di dollari, meno della metà del compenso totale ricevuto nel 2022.

Nonostante la riduzione delle retribuzioni, il Comitato per le Remunerazioni di Apple sottolinea che l’azienda può vantare “prestazioni eccezionali” per il 2022 sotto la guida di Cook, amministratore delegato dal 2001. Nel proxy statement si spiega che, in virtù delle ottime performance ottenute, la percentuale delle azioni vincolate di Cook (quelle non pienamente trasferibili finché certe condizioni non sono state soddisfatte) sono passate dal 50% al 75% dell’entità fissata come obiettivo per il suo fondo azionario.

Prima della riunione annuale con gli azionisti Apple del 10 marzo, Cook ha condiviso un messaggio rivolto a questi ultimi, con una riflessione sull’anno passato e sul futuro: “Le sfide globali che ci troviamo ad affrontare ancora oggi – dall’inflazione, alla guerra nell’Europa dell’Est, all’impatto duraturo della pandemia – rendono opportuni per questo periodo interventi deliberatamente equilibrati. Non è ad ogni modo tempo di arretrare sul futuro; abbiamo sempre pensato al coordinamento di Apple a lungo termine, e questo significa continuare a investire nell’innovazione, nelle persone, e nella differenza positiva che possiamo fare per cambiare il mondo”.

“Oggi”, continua Cook nel messaggio, “abbiamo la più forte lineup di prodotti e servizi che abbiamo mai avuto, e la nostra tecnologia non è mai apparsa così vasta come ora. Le nostre ultime innovazioni stanno aiutando tanti di noi a imbrigliare la creatività, connettersi con le persone care, intrattenersi, divertirsi, vivere vite sane e in salute”.