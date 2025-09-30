Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte Hardware e Mondo Tech » L’App di Google permette di risparmiare centinaia di euro all’anno: pochissimi sanno come utilizzarla
Offerte Hardware e Mondo Tech

L’App di Google permette di risparmiare centinaia di euro all’anno: pochissimi sanno come utilizzarla

Di Francesca Testa
L’App di Google permette di risparmiare centinaia di euro all’anno: pochissimi sanno come utilizzarla - macitynet.it
La nuova App Google come funziona- Macitynet.it

L’App di Google è considerata da molti geniale e permette di risparmiare centinaia di euro: ecco come utilizzarla

Gli smartphone sono oggi parte integrante della vita di ognuno. Utili per il lavoro, ma anche nella vita privata dispongono di così tante funzioni, che permettono di essere sempre connessi e in contatto con diverse persone. Inoltre aiutano a organizzare e gestire appuntamenti e note grazie anche alla disponibilità di diverse app, che sono facilmente scaricabile sia nel mondo Apple che Android.

Certo districarsi nella giungla dell’applicazioni non è sempre facili, eppure ce n’è una che permette di monitorare le spese mensili e gestire i propri risparmi. Un app totalmente gratuita e con una configurazione semplice e intuitiva, ma soprattutto a costo zero. Visto l’avvento dell’Intelligenza Artificiale la necessità di essere sempre al passo con i tempi è sempre più indiscutibile e questo richiede App attuali e al passo con i tempi.

Google ha reso disponibile un sistema davvero utile, e gratuito: una volta usato sarà difficile farne a meno. Nata come app per annotare, con il tempo ha subito diversi cambiamenti e si è trasformata in applicazione perfetta per i piccoli risparmiatori. Inoltre recentemente è stata dotata di diverse funzioni che sono state definite dagli addetti ai lavori “avanzate” e molto funzionali. Ecco di che cosa si tratta.

Google Keep, l’app che aiuta a risparmiare

Se ben utilizzata l’app Google Keep è in grado di far risparmiare diversi euro. A fine anno potreste ritrovarvi con una cifra considerevole messa da parte. Ma come funziona? Anche se lo scorso anno ha rischiato di essere soppressa dai vari store, quest’app oggi ha ritrovato il suo spazio. E’ molto utile per gestire le liste della spesa, soprattutto quando si è abituati a scrivere cosa acquistare.

L’App di Google permette di risparmiare
La nuova App Google- Macitynet.it

Inoltre dispone della possibilità di conservare tutti i vari coupon di sconti, in tal modo si avranno tutti a disposizione in pochi minuti senza ricercarli disperatamente. Si possono anche archiviare scontrini e ricevute, il che agevola la ricerca qualora necessitino di essere utilizzati. Inoltre la funzione OCR di Google Keep permette di isolare il testo delle ricevute e conservarlo in un apposito spazio, in tal modo sarà sempre a portata di mano.

Si possono creare anche dei promemoria personalizzati come quello di ricordare di pagare una bolletta o un’imposta e grazie ad alcuni tool si possono organizzare dei documenti o anche dei semplici appunti. Inoltre il profilo dell’app è personalizzabile nei colori e nel testo: ad esempio ci si può divertire a scegliere l’etichette che più piacciono.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni - macitynet.it

MacBook Air M4 a 949 € su Amazon, gli studenti lo pagano 889 €

Amazon sconta al minimo storico il MacBook Air M4: solo 899 euro. Ma agli studenti viene offerta un altro sconto di 60 euro per un prezzo pazzesco: solo 839 €
Articolo precedente
iOS 26, come registrare le telefonate con iPhone
Articolo successivo
Logitech MX Master 4 diventa aptico e rivoluziona la produttività, l’unboxing

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.