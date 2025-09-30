L’App di Google permette di risparmiare centinaia di euro all’anno: pochissimi sanno come utilizzarla

L’App di Google è considerata da molti geniale e permette di risparmiare centinaia di euro: ecco come utilizzarla.

Gli smartphone sono oggi parte integrante della vita di ognuno. Utili per il lavoro, ma anche nella vita privata dispongono di così tante funzioni, che permettono di essere sempre connessi e in contatto con diverse persone. Inoltre aiutano a organizzare e gestire appuntamenti e note grazie anche alla disponibilità di diverse app, che sono facilmente scaricabile sia nel mondo Apple che Android.

Certo districarsi nella giungla dell’applicazioni non è sempre facili, eppure ce n’è una che permette di monitorare le spese mensili e gestire i propri risparmi. Un app totalmente gratuita e con una configurazione semplice e intuitiva, ma soprattutto a costo zero. Visto l’avvento dell’Intelligenza Artificiale la necessità di essere sempre al passo con i tempi è sempre più indiscutibile e questo richiede App attuali e al passo con i tempi.

Google ha reso disponibile un sistema davvero utile, e gratuito: una volta usato sarà difficile farne a meno. Nata come app per annotare, con il tempo ha subito diversi cambiamenti e si è trasformata in applicazione perfetta per i piccoli risparmiatori. Inoltre recentemente è stata dotata di diverse funzioni che sono state definite dagli addetti ai lavori “avanzate” e molto funzionali. Ecco di che cosa si tratta.

Google Keep, l’app che aiuta a risparmiare

Se ben utilizzata l’app Google Keep è in grado di far risparmiare diversi euro. A fine anno potreste ritrovarvi con una cifra considerevole messa da parte. Ma come funziona? Anche se lo scorso anno ha rischiato di essere soppressa dai vari store, quest’app oggi ha ritrovato il suo spazio. E’ molto utile per gestire le liste della spesa, soprattutto quando si è abituati a scrivere cosa acquistare.

Inoltre dispone della possibilità di conservare tutti i vari coupon di sconti, in tal modo si avranno tutti a disposizione in pochi minuti senza ricercarli disperatamente. Si possono anche archiviare scontrini e ricevute, il che agevola la ricerca qualora necessitino di essere utilizzati. Inoltre la funzione OCR di Google Keep permette di isolare il testo delle ricevute e conservarlo in un apposito spazio, in tal modo sarà sempre a portata di mano.

Si possono creare anche dei promemoria personalizzati come quello di ricordare di pagare una bolletta o un’imposta e grazie ad alcuni tool si possono organizzare dei documenti o anche dei semplici appunti. Inoltre il profilo dell’app è personalizzabile nei colori e nel testo: ad esempio ci si può divertire a scegliere l’etichette che più piacciono.