Logitech MX Master 4 diventa aptico e rivoluziona la produttività, l’unboxing

Da anni gli MX Master di Logitech sono tra i mouse più apprezzati dai professionisti e dagli utenti esigenti che richiedono prestazioni superiori e comfort, fondamentali per chiunque trascorra lunghe ore al computer: il nuovo Logitech MX Master 4 (anticipato fin dal mese di agosto) mantiene e migliora tutte le caratteristiche dei modelli precedenti, aggiungendo per la prima volta le vibrazioni tramite feedback aptico.

Si sbaglia chi pensa che il feedback aptico sia buono solo per smartphone e gamepad per videogiochi. Integrato nell’area sporgente pronta ad accogliere il pollice, il feedback aptico vibra e funziona in abbinamento ad Actions Ring, una pulsantiera digitale circolare che appare in sovraimpressione sullo schermo. L’utente può fare apparire il menu Actions Ring in qualsiasi punto sullo schermo, in questo modo ha sempre a portata di mano gli strumenti più usati.

Il primo mouse professionale con feedback aptico

Grazie a una serie di vibrazioni leggere, con rintocchi e intensità diverse, il mouse fa capire all’utente quando il puntatore si trova esattamente sul tasto virtuale desiderato: una conferma sensoriale che permette di scorrere, navigare e selezionare con più precisione e più velocemente.

Per gli esperti della divisione MX Business di Logitech bastano pochi minuti per familiarizzare con la funzione aptica di questo mouse, perché nell’utente si crea una memoria muscolare che rimane impressa rapidamente.

Solo un paio di esempi. Impugnando Logitech MX Master 4 basta premere il pulsante dedicato per fare apparire il menu rapido Actions Ring. Con piccolissimi spostamenti del mouse l’utente può scegliere uno degli otto Comandi Rapidi per eseguirlo al volo.

Ancora, quando l’utente lavora in Photoshop l’aggancio dell’immagine o della foto alle guide magnetiche viene confermato con una vibrazione del mouse. In questo modo ci si può muovere più rapidamente, avendo la certezza e la conferma dell’aggancio avvenuto, anche senza dover guardare per centrare ogni singolo pixel.

Più veloce e più preciso

Secondo il costruttore i test interni dimostrano che utilizzando MX Master 4 in Photoshop o Excel i movimenti del puntatore diminuiscono del 63%, con un risparmio complessivo di tempo del 33%. Naturalmente Actions Ring può essere personalizzato con comandi su misura per ogni utente e applicazione.

Non solo: ognuno degli otto tasti azione di Actions Ring può essere trasformato in un contenitore che, una volta selezionato, mette a disposizione fino a 9 comandi rapidi, per un totale di 82 strumenti, sempre a portata di mano. I software terze parti sono supportati tramite plug-in scaricabili, inoltre gli utenti possono creare e condividere tra loro le configurazioni personalizzate pronte all’uso.

Connettività migliorata e primo dongle USB-C di Logitech

Rispetto al modello precedente, il nuovo Logitech MX Master 4 integra un chip ad alte prestazioni e antenna ottimizzata che raddoppiano la potenza di collegamento. È anche il primo del marchio con nuovo dongle USB-C incluso (versione bvusiness) per abbinarsi in modo sicuro con portatili, desktop e tablet senza temere interruzioni.

Il collegamento con i dispositivi si effettua anche via Bluetooth: può essere connesso in contemporanea fino a tre dispositivi, permettendo di passare al volo da uno all’altro. Per offrire tracciamento fluido e preciso su praticamente qualsiasi superficie è dotato di un sensore da 8.000 DPI.

Le operazioni sono velocizzate anche dalla rotella MagSpeed che permette di passare al volo dallo scorrimento preciso a quello super veloce (fino a ben 1.000 linee al secondo) che funziona a meraviglia con documenti e pagine web particolarmente lunghe. Sempre rispetto al modello precedente, questo mouse assicura clic il 90% più silenziosi, per non disturbare chi sta vicino, utile in spazi condivisi e open space.

Autonomia e sostenibilità

Con una carica completa si lavora fino a 70 giorni: si effettua via connessione USB-C ma il cavo non è incluso nella confezione. Nessun problema se si rimane a secco sul più bello: con un minuto di ricarica si ottengono fino a 3 ore di autonomia.

Per ridurre l’impatto ambientale MX Master 4 è realizzato con almeno il 48% di plastica riciclata certificata post-consumo, la rotella laterale è in alluminio a basse emissioni, mentre la batteria è composta al 100% da cobalto riciclato, per contenere l’uso di risorse e abbattere le emissioni di carbonio. L’imballaggio è in carta certificata FSC.

A fine vita il riciclo è più semplice grazie alla struttura facilmente smontabile e alle componenti in plastica non riciclata.

Per professionisti e grandi aziende

È progettato per offrire il massimo per professionisti creativi, sviluppatori ma anche per le aziende. Gli amministratori IT hanno a disposizione software e piattaforma Logi Tune e Logi Sync per monitorare i mouse da remoto e anche aggiornare firmare e configurazione, senza dover intervenire direttamente in ogni singola postazione di lavoro e scrivania.

Logitech MX Master 4, l’unboxing e i dettagli

Macitynet sta provando il nuovo mouse di Logitech e pubblicherà a breve la recensione: ecco intanto l’unboxing della confezione italiana con il trasmettitore wireless.

Logitech MX Master 4, prezzo e disponibilità

La versione per Mac sarà disponibile nei colori Pale Grey e Space Black, mentre il modello per PC Windows arriverà in Graphite Charcoal, Offwhite e Black: entrambe al prezzo di 129,99 euro includono un mese di abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud.

Ricordiamo che la versione Black sarà acquistabile solo ne negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Infine MX Master 4 for Business (con dongle Logi Bolt USB-C incluso) sarà disponibile in Graphite sul sito Logitech e presso rivenditori autorizzati allo stesso prezzo di 129,99 euro.