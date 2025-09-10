L’app Final Cut Camera 2 per iPhone con supporto ProRes RAW

Oltre alla presentazione di iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro, nell’ambito dell’evento di martedì 9 settembre Apple ha anche annunciato la nuova versione gratuita dell’app Final Cut Camera.

La nuova versione integra il supporto al formato ProRes RAW. L’app in questione, lo ricordiamo, consente l’acquisizione permettendo di collegarsi ai dispositivi in wireless e dirigere a distanza ogni angolazione del video, con controlli di livello professionale.

L’app può essere usata anche come app di acquisizione video professionale a sé stante su iPhone e iPad e rende possibile l’uso della funzione Live Multicam in Final Cut Pro 2 per iPad, permettendo di monitorare e controllare in tempo reale ogni feed video individualmente. Sfruttando le fotocamere di iPhone e iPad, Final Cut Camera consente di regolare opzioni come il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco manuale, e di monitorare le riprese con indicatori di sovraesposizione e misuratori audio.

È anche possibile regolare ISO e velocità dell’otturatore, o attivare il focus peaking per moltiplicare il potenziale del sistema di fotocamere di iPad Air e iPad Pro. Final Cut Camera può anche essere scaricata come app di acquisizione video a sé stante, per fare riprese professionali con iPhone e iPad usando controlli manuali di precisione.

ProRes Raw e Genlock

La versione 2.0 dell’app, come accennato, supporta ProRes RAW e Genlock degli ultimi iPhone, quest’ultima una tecnica usata per sincronizzare con precisione i video tra più fotocamere e input, offrendo ancora più possibilità creative. In questo modo chi lavora nel settore della creatività può ottenere transizioni accurate e dall’aspetto professionale, e sfruttare tecniche creative evolute senza dover allineare manualmente i singoli frame per ore e ore. La tecnologia Genlock è supportata da Camera ProDock di Blackmagic Design, e ProRes RAW è supportata da Final Cut Camera e Blackmagic Camera, e API specifichi sono disponibili per gli sviluppatori.

Final Cut Camera 2.0 supporta anche Apple Log 2 con possibilità di registrare con gamma cromatica più ampia in ProRes o HEVC sugli iPhone 17 Pro; gli utenti possono applicare le LUT Log 2 in Final Cut Pro per iPad e Mac per visualizzare e modificare il girato tenendo conto delle “vivacità” delle scene originali.

Final Cut Camera 2.0 sarà disponibile entro la fine del mese come download gratuito o aggiornamento dall’App Store. Il requisito minimo è iPhone XS o seguenti con iOS 18.6 o seguenti; alcune funzionalità richiedono iOS 26 o iPhone 17 Pro.