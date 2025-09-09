Tutto quello che Apple ha annunciato ieri sera, da iPhone 17 agli accessori

L’evento Awe Dropping non ha lasciato a bocca aperta come il nome lasciava immaginare: gran parte delle novità erano state anticipate dalle indiscrezioni delle scorse settimane.

Nonostante ciò, la lineup 2025 appare particolarmente solida, con prodotti che introducono aggiornamenti significativi e tecnologie capaci di mantenere Apple in prima fila nel panorama hi-tech.

Dai nuovi iPhone agli Apple Watch, passando per gli AirPods Pro 3 e gli accessori, l’azienda ha confermato la volontà di rafforzare il proprio ecosistema con innovazioni mirate e scelte di design sempre più caratterizzanti.

Ecco qui di seguito tutto quello che Apple ha presentato

iPhone 17

La gamma iPhone 17 porta con sé una serie di caratteristiche comuni che migliorano l’esperienza d’uso. Tra queste spicca la nuova fotocamera frontale Center Stage, che introduce per la prima volta un sensore quadrato su iPhone con campo visivo più ampio e risoluzione fino a 18 MP.

La funzione permette di catturare più dettagli e scattare foto o girare video sia in verticale che in panoramico senza cambiare orientamento. Inquadratura automatica sfrutta l’intelligenza artificiale per allargare la scena nei selfie di gruppo e, se necessario, passare automaticamente dall’orientamento verticale a quello orizzontale.

Oltre a questa novità, tutti i modelli beneficiano di maggiore autonomia, dei nuovi processori A19 (in versione base e Pro) e di uno schermo rinforzato con Ceramic Shield 2, più resistente agli urti e ai graffi.

A livello di prezzi Apple ha scelto una strategia di continuità per il mercato italiano: la soglia di ingresso resta fissata a 979 €, ma con un vantaggio perché la capacità minima parte ora da 256 GB anziché 128.

Le versioni da 512 GB risultano persino più convenienti rispetto alla generazione precedente, mentre la linea Pro mantiene valori simili pur raddoppiando la memoria di base.

L’iPhone 17 Air si posiziona invece come nuovo modello di riferimento intermedio, con un prezzo di partenza di 1.239 €.

Il nuovo iPhone 17 “base” punta a migliorare dove conta: schermo 120 Hz, fotocamere 48 MP su entrambe le ottiche e un salto netto in autonomia e connettività. È l’ingresso più sensato nella gamma 2025, senza rinunciare alle novità chiave.

Display : Super Retina XDR da 6,3″, ProMotion 1–120 Hz, Always-On, picco 3.000 nit, Ceramic Shield 2 con rivestimento anti-riflesso.

: Super Retina XDR da 6,3″, ProMotion 1–120 Hz, Always-On, picco 3.000 nit, Ceramic Shield 2 con rivestimento anti-riflesso. Fotocamere posteriori : Main Fusion 48 MP con 2x “ottico” e Ultra Wide Fusion 48 MP; video Dolby Vision 4K/60, strumenti audio (Spatial Audio, riduzione vento).

: Main Fusion 48 MP con 2x “ottico” e Ultra Wide Fusion 48 MP; video Dolby Vision 4K/60, strumenti audio (Spatial Audio, riduzione vento). Batteria e ricarica : fino a 30 ore di riproduzione video; 50% in ~20 minuti con USB-C 40 W; gestione energetica di iOS 26 con Adaptive Power Mode .

: fino a 30 ore di riproduzione video; 50% in ~20 minuti con USB-C 40 W; gestione energetica di iOS 26 con . Tagli, prezzi, colori: 256/512 GB; da 979 € (256 GB di base); preordini dal 12 settembre, in negozio dal 19 settembre; colori: nero, lavanda, azzurro mist, verde salvia, bianco.

iPhone 17 Air

L’iPhone 17 Air è la vera novità della gamma: il modello più sottile mai prodotto da Apple, ma anche il più resistente, grazie a materiali innovativi e a una struttura completamente riprogettata. Combina leggerezza, design raffinato e potenza da Pro in un formato nuovo.

Design ultrasottile : soli 5,6 mm di spessore, scocca in titanio riciclato e finitura a specchio. Ceramic Shield 2 sul fronte e rinforzo posteriore con resistenza fino a 4× superiore.

: soli di spessore, scocca in titanio riciclato e finitura a specchio. sul fronte e rinforzo posteriore con resistenza fino a superiore. Display : Super Retina XDR da 6,5″, ProMotion 120 Hz, Always-On, luminosità fino a 3.000 nit .

: Super Retina XDR da 6,5″, ProMotion 120 Hz, Always-On, luminosità fino a . Fotocamera posteriore : sensore da 48 MP con tecnologia Fusion e AI per diverse focali equivalenti; video in Dolby Vision 4K/60 .

: sensore da con tecnologia Fusion e AI per diverse focali equivalenti; video in . Fotocamera frontale Center Stage : sensore quadrato da 18 MP , video 4K HDR stabilizzati e Dual Capture (riprese simultanee fronte/retro).

: sensore quadrato da , video stabilizzati e (riprese simultanee fronte/retro). Prezzi e disponibilità: da 1.239 € (256 GB) fino a 1.739 € (1 TB). Preordini dal 12 settembre, in negozio dal 19 settembre.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

I modelli Pro rappresentano la fascia più avanzata della nuova generazione. Con un design rinnovato, un sistema di raffreddamento inedito e un comparto fotografico potenziato, Apple punta a fare dei Pro lo strumento di riferimento per chi cerca prestazioni al top e funzioni innovative. Ecco le novità in sintesi:

Design e prestazioni : nuova scocca con camera di vapore, chip A19 Pro fino al +40% più veloce, supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 .

: nuova scocca con camera di vapore, chip fino al più veloce, supporto e . Fotocamere posteriori : triplo sensore da 48 MP con teleobiettivo fino a 200 mm e zoom digitale 40× .

: triplo sensore da con teleobiettivo fino a e zoom digitale . Fotocamera frontale Center Stage : primo sensore quadrato da 18 MP , campo visivo più ampio, Dual Capture e video 4K HDR stabilizzati.

: primo sensore quadrato da , campo visivo più ampio, e video stabilizzati. Funzioni video : ProRes RAW , Apple Log 2 e Genlock per produzioni multicamera.

: , e per produzioni multicamera. Display : Super Retina XDR fino a 6,9″ , 3.000 nit e Ceramic Shield 2 fronte/retro.

: Super Retina XDR fino a , e fronte/retro. Autonomia e prezzi: fino a 39 ore di video sul Pro Max, ricarica 50% in 20′. Da 1.339 € (256 GB) a 2.489 € (Pro Max 2 TB).

Apple Watch 2025

Con la nuova generazione di Apple Watch, Cupertino ha deciso di giocare su due fronti: da un lato Ultra 3 si conferma il compagno ideale per avventure estreme (hardware potente, autonomia da record, satellite), dall’altro Series 11 porta funzioni salute più avanzate (ipertensione, Sleep Score) con watchOS 26 e AI a bordo.

Apple Watch Ultra 3

La terza generazione dell’Ultra si conferma come il modello di riferimento assoluto per chi cerca lo smartwatch più completo. Focus su satellite, display, autonomia e salute, con prezzo invariato.

Comunicazioni : connessione satellitare bidirezionale (SOS e posizione su Find My) gratuita per due anni; nuovo modem 5G .

: connessione satellitare bidirezionale (SOS e posizione su Find My) gratuita per due anni; nuovo modem . Display e autonomia : OLED LTPO3 con cornici ridotte -24% , Always-On al secondo; fino a 42 ore (72 in risparmio), ricarica rapida: 12 ore d’uso in 15′.

: OLED con cornici ridotte , Always-On al secondo; fino a (72 in risparmio), ricarica rapida: d’uso in 15′. Salute e sonno : notifiche ipertensione (rollout 150 Paesi), Sleep Score , più ECG, SpO₂, apnea.

: (rollout 150 Paesi), , più ECG, SpO₂, apnea. Sport e fitness : Workout Buddy (coach AI), Race Route, Pacer; GPS preciso, power meter bici, Oceanic+ fino a 40 m, mappe offline.

: (coach AI), Race Route, Pacer; GPS preciso, power meter bici, Oceanic+ fino a 40 m, mappe offline. Design e materiali : titanio naturale o nero; nuovi cinturini (Trail Loop riflettente, Ocean Band, Alpine Loop, Hermès); cassa stampata in 3D con 40% materiali riciclati.

: titanio naturale o nero; nuovi cinturini (Trail Loop riflettente, Ocean Band, Alpine Loop, Hermès); cassa stampata in 3D con materiali riciclati. Prezzi e disponibilità: preordini aperti; nei negozi 19 settembre 2025; 909 € in Italia.

Apple Watch Series 11

Il nuovo Series 11 spinge sull’uso quotidiano per la salute: strumenti di prevenzione, design più resistente e pieno supporto a watchOS 26.

Salute : notifiche per ipertensione (rollout 150 Paesi, esclusi <22 anni/diagnosticati/gravidanza) e Sleep Score ; restano ECG, SpO₂, apnea, ecc.

: (rollout 150 Paesi, esclusi <22 anni/diagnosticati/gravidanza) e ; restano ECG, SpO₂, apnea, ecc. Design e materiali : profilo sottile; alluminio con vetro Ion-X e rivestimento ceramico PVD ( 2× resistenza graffi vs Series 10); titanio con cristallo di zaffiro.

: profilo sottile; alluminio con vetro e rivestimento ceramico PVD ( resistenza graffi vs Series 10); titanio con cristallo di zaffiro. Autonomia e ricarica : fino a 24 ore ; ricarica rapida (~ 8 ore d’uso in 15′).

: fino a ; ricarica rapida (~ d’uso in 15′). Connettività : per la prima volta 5G sulle Cellular; niente satellite.

: per la prima volta sulle Cellular; niente satellite. Lineup e colori : casse 42/46 mm ; alluminio (space gray, jet black, rose gold, silver); titanio lucidato (natural, gold, slate); nuovi cinturini (Nike, Hermès).

: casse ; alluminio (space gray, jet black, rose gold, silver); titanio lucidato (natural, gold, slate); nuovi cinturini (Nike, Hermès). Prezzi e disponibilità: preordini da oggi; nei negozi 19 settembre 2025; da 459 € (GPS), 579 € (GPS + Cellular), titanio da 809 €.

Apple Watch SE 3

Il modello più economico della gamma si rinnova con funzioni “da grandi”. Apple Watch SE 3 è lo smartwatch d’ingresso più completo di sempre: Always-On, gesti, salute potenziata e prezzo aggressivo.

Display : per la prima volta su SE arriva l’ Always-On , abilitato dal nuovo chip S10 .

: per la prima volta su SE arriva l’ , abilitato dal nuovo chip . Gestualità : supporto a Doppio Tap e Scatto del Polso .

: supporto a e . Salute : aggiunti temperatura del polso (ovulazione), apnee notturne e sleep quality , oltre a FC, cadute, incidenti.

: aggiunti (ovulazione), e , oltre a FC, cadute, incidenti. Resistenza : vetro Ion-X chimicamente rinforzato ( 4× vs SE 2).

: vetro chimicamente rinforzato ( vs SE 2). Audio e assistente : altoparlante per musica/podcast; Siri on-device .

: altoparlante per musica/podcast; . Autonomia e ricarica : 18 ore con Always-On; ricarica rapida 2× (8 ore in 15′, 80% in 45′).

: con Always-On; ricarica rapida (8 ore in 15′, 80% in 45′). Prezzi e disponibilità: da 279 € (40 mm GPS), 309 € (44 mm GPS), Cellular 329/359 €; preordini da oggi, nei negozi 19 settembre 2025.

AirPods Pro 3

Gli AirPods Pro 3 hanno mantenuto tutte le promesse: audio migliore, ANC senza rivali, sensore cardiaco e persino traduzione in tempo reale (non ancora disponibile in Italia). Il tutto a un prezzo più basso rispetto alla generazione precedente.

Audio e ANC : nuova architettura acustica multi-porta ed EQ adattiva; ANC “migliore al mondo” secondo Apple.

: nuova architettura acustica multi-porta ed EQ adattiva; ANC “migliore al mondo” secondo Apple. Autonomia : fino a 8 ore con ANC ( +33% vs Pro 2).

: fino a con ANC ( vs Pro 2). Frequenza cardiaca : sensore PPG (256 impulsi/s) per misurare il battito dall’orecchio.

: sensore (256 impulsi/s) per misurare il battito dall’orecchio. Design e comfort : corpo più compatto; 5 taglie di gommini (inclusa XXS ); IP57 per sudore/acqua.

: corpo più compatto; di gommini (inclusa ); per sudore/acqua. Traduzione in tempo reale : dialoghi bidirezionali con sottotitoli su iPhone; lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo (non in italiano).

: dialoghi bidirezionali con sottotitoli su iPhone; lingue: inglese, francese, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo (non in italiano). Prezzi e disponibilità: 249 € (-30 € vs Pro 2); preordini aperti, nei negozi 19 settembre 2025.

Accessori

Come da tradizione, insieme agli iPhone arrivano nuovi accessori ufficiali. Quest’anno Apple ha puntato su soluzioni pratiche e di design, con due novità che spiccano: la tracolla e il ritorno del bumper.