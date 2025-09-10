Apple Watch Ultra 3 ha il miglior GPS mai visto (dice Apple)

Apple Watch Ultra 3, contiene il “il GPS più preciso mai visto su uno sport watch“. Questo, almeno, secondo le ambiziose dichiarazioni di Apple presentate durante l’evento Awe Dropping che ha introdotto anche la nuova versione dello smarwatch di Apple.

Apple non è entrata troppo nei dettagli, ma dalla pagina ufficiale delle specifiche si legge: “Le prestazioni del GPS sono state valutate in base all’accuratezza dell’itinerario sulla mappa in ambienti urbani complessi per gli allenamenti di corsa e camminata outdoor. Il confronto è stato fatto con altri sportwatch con GPS a doppia frequenza all’avanguardia nel settore in commercio al momento dei test, ad agosto 2025”.

Vale la pena sottolineare che si tratta di prove condotte dalla stessa Apple e non di test indipendenti. I confronti dovrebbero essere stati fatti con prodotti Garmin, Coros e altri marchi leader.

Finora Apple aveva mantenuto un vantaggio netto sul fronte del monitoraggio della frequenza cardiaca (qui un approfondimento), ma sul versante GPS stava iniziando a perdere terreno. Con Ultra 3 Apple è convinta di aver colmato il divario, forse grazie al nuovo chip S10 o più probabilmente a un redesign del sistema di antenne.

La scelta della doppia frequenza GPS è cruciale: combinando due bande diverse permette di ridurre gli errori dovuti a riflessi e interferenze, migliorando la precisione soprattutto in città con palazzi alti o in aree montane con vegetazione fitta.

È un aspetto molto rilevante per chi pratica sport outdoor, dove pochi metri di errore possono cambiare l’opportinità di un tracciato da seguire piuttosto che un altro.

Funzioni di sicurezza e comunicazione

Accanto al GPS, Apple Watch Ultra 3 introduce la comunicazione satellitare integrata. In pratica, lo smartwatch può raccogliere informazioni critiche, collegarsi a un satellite e mettersi in contatto con i soccorsi. L’utente può anche usare l’app Dov’è per condividere la propria posizione via satellite e far sapere dove si trova ai contatti di fiducia (da aggiungere tramite iPhone o direttamente dall’Ultra 3 quando c’è campo).

Si tratta di una funzione pensata in particolare per escursionisti, alpinisti o chi frequenta aree remote dove la copertura cellulare è assente: un’assicurazione tecnologica che può fare la differenza in situazioni di emergenza.

SOS emergenze e Dov’è via satellite sono inclusi gratuitamente per due anni con l’attivazione di Apple Watch Ultra 3. Apple precisa che i tempi di connessione e risposta possono variare in base alla posizione geografica, alle condizioni ambientali e ad altri fattori. Per funzionare, Dov’è via satellite richiede un piano dati, mentre la connettività è resa possibile da partner come Globalstar e affiliate.

