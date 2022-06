L’App Fitness di iOS 16 si può usare anche senza Apple Watch

L’App Fitness (“Allenamento” in italiano) su iPhone è da tempo disponibile come strumenti per il tracciamneto dell’attività svolta per gli utenti di Apple Watch ma con iOS 16 l’app in questione è utile anche per chi non possiede uno smarwatch della Mela.

Passi e distanze rilevati dai sensori dell’iPhone e i dati degli allenamenti registrati da altre app forniscono una stima delle calorie bruciate che aiutano a raggiungere il proprio obiettivo Movimento quotidiano.

L’app Fitness è disponibile per tutti gli utenti di iPhone, che potranno in questo monitorare gli allenamenti e raggiungere i loro obiettivi di forma fisica anche se non hanno un Apple Watch. Chi usa l’app su iPhone, può impostare un obiettivo Movimento giornaliero in Fitness e vedere quante calorie attive serviranno per chiudere l’anello. I sensori di movimento di iPhone possono rilevare passi, distanza e piani saliti, ma anche gli allenamenti con app di terze parti, convertendo i dati in calorie attive stimate per aiutare l’utente a raggiungere il suo obiettivo Movimento giornaliero. E per una spinta in più, l’anello Movimento può anche essere condiviso con gli amici.

L’app Fitness per iPhone è molto simile a quella per Apple Watch, ma non include la sezione Fitness+, funzionalità riservata agli utenti di Apple Watch, e gli anelli Esercizi e “In piedi”.

Per conoscere un riassunto di tutto quello che Apple ha presentato nell’ambito del kyenote della WWDC22 (conferenza sviluppatori), fate riferimento a questo nostro articolo.

Per tutte le notizie su iOS 16 vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito.