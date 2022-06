watchOS 9 abilita le chiamate VoIP su Apple Watch

Tra le novità di watchOS 9 (versione del sistema operativo per Apple Watch al momento disponibile come release preliminare/beta solo per gli sviluppatori), c’è la possibilità di effettuare chiamate VoIP direttamente da Apple Watch sfruttando app di terze parti.

Apple ha spiegato durante il keynote di apertura della WWDC 2022 (conferenza per sviluppatori) che sarà possibile avviare, terminare o disattivare l’audio (Muto) delle chiamate VoIP con app di terze parti quali Webex di Cisco. È in pratica possibile rispondere alle chiamate VoIP direttamente dal polso, funzionalità tecnicamente possibile grazie all’espansione del framework CallKit di Apple.

Per il momento la multinazionale di Cupertino non ha fornito ulteriori dettagli ma potenzialmente anche con app quali WhatsApp (a patto che gli sviluppatori di quest’ultima approfitteranno della funzionalità) sarà possibile rispondere alle chiamate VoIP direttamente dal polso usando Apple Watch.

Ricordiamo che è già possibile effettuare chiamate VoIP su Apple Watch, ma finora questa possibilità era disponibile solo per le telefonate FaceTime Audio tramite l’app su iPhone e sotto copertura di una rete Wi-Fi. Mettendo a disposizione il framework CallKit agli sviluppatori terze parti, Apple apre la strada per offrire chiamate e telefonate con audio in alta qualità in un maggior numero di app e piattaforme. L’adozione naturalmente dipende dalla volontà di sviluppatori e società.

Oltre all’apertura delle chiamate VoIP, watchOS 9 integra numerose altre novità, che stiamo man mano “sviscerando” e illustrando, inclusi più quadranti personalizzabili, ulteriori miglioramenti all’app Allenamento, l’analisi delle fasi del sonno, la funzione “Cronologia fibrillazione atriale” e l’app Farmaci.

La developer beta (versione preliminare) di watchOS 9 è per il momento disponibile per i soli sviluppatori. A luglio sarà disponibile una beta pubblica per gli utenti che desiderano provare il nuovo sistema operativo. watchOS 9 sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 4 e successivi abbinati ad iPhone 8 o successivi e iPhone SE (seconda generazione) o successivi con iOS 16.

Per un riassunto di quello che Apple ha presentato nel keynote della WWDC22 fate riferimento a questo nostro articolo.