L’app Google Gemini ora ottimizzata per iPad

Google ha aggiornato l’app Gemini integrando migliorie specifiche per iPad che permettono all’assistente AI di sfruttare meglio il display del tablet.

Oltre a supportare meglio il display di iPad, la versione aggiornata dell’app Gemini include funzionalità quali la possibilità di aggiungere Gemini tra i widget della home screen, l’integrazione con Google Foto, migliorie all’interfaccia e la soluzione ad alcuni bug.

L’app Gemini, lo ricordiamo, è un assistente AI indicato come utile per “potenziare creatività e produttività”; è possibile sfruttare l’app per raccogliere idee, semplificare argomenti complessi e prepararsi per momenti importanti. Funzioni varie consentono di ottenere informazioni su misura su qualsiasi argomento, migliorare e velocizzare l’organizzazione di viaggi, creare immagini generate con l’AI, ecc. Tra le funzionalità implementate da poco, anche Canvas, uno spazio interattivo per creare e perfezionare documenti (usando il feedback di Gemini per suggerire modifiche), regolare facilmente il tono, la lunghezza o la formattazione con gli strumenti di editing.

Il requisito minimo è la presenza di iOS 16 / iPadOS 16; l’app è multilingua (italiano compreso), “pesa” 118,3 MB e si scarica gratis dall’App Store. Gemini può essere usta gratuitamente; per Gemini Advanced (con funzionalità più avanzate e la possibilità di accedere a modelli più potenti in termini di ragionamento logico, analisi, programmazione e collaborazione creativa) è necessario un abbonamento a Google One AI Premium (con piani che partono da 21,99€ al mese).

