L’app Research di Apple ora consente di trasferire studi sulla ricerca medica da un dispositivo all’altro

Apple ha aggiornato l’app Research, un’app della Casa di Cupertino sfruttata per condurre ricerche mediche condotte mettendo insieme istituzioni mediche accademiche, organizzazioni sanitarie e i prodotti Apple già utilizzati dagli utenti nella loro vita quotidiana.

La versione 2.3 dell’app, riferisce il sito Appleinsider, offre la possibilità di trasferire dati memorizzati nell’andamento di uno studio, da un dispositivo a un altro tenendo conto del backup iCloud.

Grazie a questa nuova funzionalità, è possibile tenere conto di dati già elaborati, portandoli da un dispositivo a un altro, utile ora che ad esempio in molti passano ai nuovi iPhone 13.

Apple all’attivo diversi studi medici. Tra questi: uno studio sulla salute delle donne (Women’s Health Study) che comprende lo screening e la valutazione del rischio di condizioni come la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS), l’infertilità, l’osteoporosi, la gravidanza e la transizione alla menopausa; un diverso studio è quello sul cuore e sul movimento (Heart and Movement Study): Apple sta collaborando con il Brigham and Women’s Hospital e l’American Heart Association per uno studio completo sulla correlazione fra la frequenza cardiaca e i segnali di mobilità – come l’andatura e i piani di scale saliti – e i ricoveri, le cadute, la salute cardiaca e la qualità della vita al fine di promuovere un movimento salutare e una migliore salute cardiovascolare.

Uno studio sull’udito (Hearing Study) Insieme all’Università del Michigan, sta esaminando i fattori che incidono sulla salute dell’udito, raccogliendo dati nel corso tempo per capire come l’esposizione quotidiana al suono possa avere un impatto sull’udito. I dati dello studio saranno anche condivisi con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come contributo alla sua iniziativa Make Listening Safe.

Uno studio recente riguarda la possibilità di sfruttare la fotocamera dell’iPhone per riconoscere un bambino affetto da autismo, raccogliendo dati ottenuti dall’osservazione con la fotocamera del telefono, favorendo la diagnosi precoce, interpretando segni e segnali, elementi importanti della diagnosi che potrebbero essere utili per avviare tempestivamente l’intervento comportamentale intensivo.

Il sostegno di Apple alla comunità della ricerca medica è iniziato con l’introduzione di ResearchKit e CareKit, che hanno aumentato la velocità e la portata con cui viene studiata e fornita l’assistenza sanitaria. Apple ha utilizzato ResearchKit per creare l’Apple Heart Study, che è stato il più vasto studio di questo tipo e ha mostrato l’impatto che studi virtuali su vasta scala possono avere sulla ricerca medica esaminando la fibrillazione atriale per convalidare la funzione di notifica del ritmo irregolare su Apple Watch.

