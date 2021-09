Attenti alla truffa del rimborso Amazon

Una nuova truffa si sta diffondendo in Italia, con truffatori che contattano il malcapitato di turno via mail sostenendo di avere un rimborso Amazon. A riferirlo è il Codacons, invitando a prestare la massima attenzione, spiegando che i grandi marchi rimborsano sempre in maniera sicura e tracciabile.

Il piano è semplice ed efficace. I truffatori inviano un ampio numero di email simili a quelle ufficiali di Amazon contattando molti utenti italiani. La mail è scritta in un italiano corretto e quindi non mette in allerta gli utenti. Nella mail viene sostenuto che Amazon ha dimenticato di fare un rimborso per un prodotto mai spedito agli utenti.

A quel punto viene indicato un link su cui cliccare che riporta a un sito internet simile ad Amazon ma nel quale viene richiesto di inserire tutti i dati della propria carta di credito per “ricevere il rimborso”. Una volta inserita la carta e convalidato la verifica di sicurezza, il sistema automatizzato svuota invece tutto il massimale a disposizione.

Ricordiamo che Amazon non è responsabile in questi casi, come rileva anche l’associazione che tutela i diritti degli utenti e dei consumatori. La stessa azienda lotta contro questo tipo di truffe. Prestate sempre la massima attenzione alle mail che arrivano anche da marchi che sembrano familiari: le false mail sono sempre in agguato.

Se doveste sospettare qualcosa e la vostra mail riguardasse Amazon in particolare potete inoltrarla per ulteriori verifiche all’indirizzo [email protected], una mail del sito di e-commerce alla quale è possibile segnalare messaggi di phishing o una pagina web sospetta. Se ricevete un’e-mail che ritenete possa non provenire da Amazon o se una pagina web finge di essere Amazon, è bene segnalarlo immediatamente.

Per tutte le notizie sulla sicurezza informatica vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.