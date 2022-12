L’Apple 1 numerato a mano da Steve Jobs può valere 375.000 dollari

I computer Apple-1 sono tra gli oggetti da collezione più importanti per i fan di Apple e spesso vengono venduti per centinaia di migliaia di dollari per via della loro rarità. RR Auction ne sta vendendo uno che è stato numerato a mano da Steve Jobs. L’aspettativa è alta: l’asta potrebbe raggiungere i 375.000 dollari.

Sono solo 200 computer gli Apple-1 prodotti da Steve Jobs e Steve Wozniak nel 1976, e si ritiene che ne rimangano solo da 60 a 70 unità. L’Apple-1 che andrà all’asta è elencato come il numero #78. La macchina è stata inizialmente venduta all’asta nel 2018 dopo essere stata ripristinata al suo stato operativo originale dall’esperto di Apple-1 Corey Cohen.

Quando è stata venduto nel 2018, l’acquirente ha pagato 375.000 dollari, quindi potrebbe potenzialmente andare ancora oltre questa cifra. Al momento, le offerte hanno raggiunto i 220.000 dollari.

Questo computer Apple-1 è stato ripristinato al suo stato operativo originale dall’esperto di Apple-1 Corey Cohen. Un rapporto completo sulle condizioni tecniche preparato da Cohen è disponibile per gli offerenti qualificati; ha valutato le condizioni dell’unità come 8.5/10 e ha confermato la funzionalità del computer nell’agosto 2022. L’aspetto più notevole di questo computer Apple-1 è che è documentato per essere pienamente operativo: il sistema è stato utilizzato senza errori per circa otto ore in un test completo

C’è una lettera di autenticità che conferma la calligrafia di Jobs sulla board e l’asta include l’originale Apple-1, l’originale Apple Cassette Interface, il manuale operativo originale, una tastiera ASCII dello stesso periodo e un monitor Sanyo 4205 a fotogramma aperto.

Vari computer Apple-1 che sono emersi sui siti di aste nel corso degli anni sono stati venduti tra i 130.000 e gli 815.000 a seconda della storia della macchina, dei componenti inclusi e delle condizioni. L’asta per questo Apple-1 numero #78 terminerà il 15 dicembre 2022. Solo pochi giorni, dunque, per scoprire il valore che raggiungerà questo vero cimelio Apple.