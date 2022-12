Apple annuncia il corso di programmazione gratis per bambini

Apple lancia il Coding Lab for Kids: Code Your First App, una nuova sessione aggiunta ai corsi del Today at Apple per celebrare la Computer Science Education Week, un evento nato per avvicinare i ragazzi alla programmazione informatica (una materia che si ritiene importante perché insegnerebbe le capacità di problem solving e analitiche, oltre ad essere considerata un’abilità essenziale nel moderno mercato del lavoro) e che quest’anno cade tra il 6 e il 12 dicembre.

Il corso di Apple

Questo nuovo corso di Apple intende ispirare i partecipanti dai 10 anni in su a «esplorare lo sviluppo di app in un ambiente divertente e accogliente» aiutando così studenti, famiglie ed educatori ad entrare nel mondo dell’informatica.

Scopri con la tua famiglia quante cose puoi fare programmando su Swift Playgrounds per iPad. Progetta un’app usando il playground “Informazioni su di me”, poi personalizzala con font vivaci, sfondi colorati e simpatiche memoji grazie al codice Swift. Con l’aiuto dei più grandi, darai vita alla tua prima app. La sessione è consigliata dai 10 anni in su. Potrai usare i nostri dispositivi.

La sessione verrà inserita nella programmazione del Today at Apple presso gli Apple Store di tutto il mondo e sarà programmata a rotazione «in orari comodi per bambini e famiglie».

Come prenotare in Italia

In Italia il corso si chiama Lab coding per ragazzi: Scrivi il codice della tua prima app, dura un’ora, è gratuito ed è già segnalato in diversi Apple Store della penisola. Potete dare un’elenco ai vari appuntamenti disponibili e prenotarvi a quello che più vi fa comodo direttamente da questa pagina del sito ufficiale.

Per chi non può andare

Per coloro che non sono in grado di partecipare a una di queste sessioni, Apple suggerisce un elenco di applicazioni che permettono di imparare a programmare, come quelle degli elenchi Per iniziare chiamati Programmare è per tutti e Per i bambini, e quelle inserite nella Lista del giorno denominata Per piccoli programmatori.