Steve Wozniak firma una rara scheda di Apple 1 a Dubai

Non capita tutti i giorni di vedere una scheda madre Apple Computer I dall’aspetto praticamente intatto. Se a questo si aggiunge anche che è stata firmata a Dubai dal cofondatore di Apple, Steve Wozniak, si ottiene un binomio di inestimabile valore.

Come pubblicato su Twitter da The AAPL Collection: “Oggi abbiamo riunito il Maestro con una delle sue creazioni… che esperienza straordinaria”. L’utente di Twitter continua:

Woz con in mano il nostro Apple Computer 1 del 1976… l’invenzione che ha dato il via alla rivoluzione dei personal computer e ha portato alla creazione dell’azienda più preziosa e redditizia al mondo

Today we reunited the Master with one of his creations…what an amazing experience! pic.twitter.com/UhiNtZhtUl — The AAPL Collection (@AAPLcollection) November 25, 2021

Apple I, come ricorda anche 9to5mac, è stato il primo prodotto mai annunciato dalla società nel 1976. Il computer è stato messo in vendita all’epoca per 666,66 dollari. In una delle aste, il banditore John Moran ha raccontato la storia dell’Apple I:

200 computer Apple-1 sono stati progettati da Steve Wozniak e assemblati e testati da Steve Jobs, Patty Jobs (sua sorella) e Daniel Kottke a casa dei Jobs. 175 di loro sono stati venduti per 666,66 dollari, una cifra che soddisfaceva l’amore di Wozniak per la ripetizione dei numeri. 50 dei 175 computer sono stati venduti a Paul Terrell, proprietario di ByteShop a Mountain View, California

Per i più curiosi è possibile guardare il video di Wozniak che firma la scheda madre della prima creazione Apple poco sopra. Sicuramente un binomio perfetto per i più nostalgici e tutti i collezionisti.

Per tutti gli articoli e le curiosità che ruotano attorno alla figura di Steve Wozniak il link da seguire è direttamente questo.