Lara Croft and The Guardian of Light arriva su iOS e Android

Feral Interactive, sviluppatore specializzato nella trasposizione di giochi per macOS, Linux, iOS, Android e altri sistemi, ha annunciato la disponibilità di “Lara Croft and the Guardian of Light” per iOS e Android dal 27 febbraio, titolo che torna a quindi anni da lancio (che risale al 2010).

“Dopo il debutto su Nintendo Switch”, spiegano gli sviluppatori, “la formidabile esploratrice compie il salto verso smartphone e tablet! Lara Croft and the Guardian of Light arriva su iOS & Android il 27 febbraio”.

“Penetra nella fitta giungla dell’America Centrale per rovinare i malefici piani di Xolotl, divinità di morte e sventura, prima che possa usare lo Specchio Fumoso e far sprofondare il mondo in un’oscurità senza fine”.

“L’azione e le sparatorie in pieno stile “twin-stick” di Guardian of Light sposano perfettamente, tra enigmi e piattaforme, i comandi tattili su touchscreen così come il gamepad. Giocalo da solo o in collaborazione con un amico nella modalità multiplayer online (cooperativa, ndr) tra due dispositivi”.

Come sempre, lo scopo è quello di esplorare ambientazioni piene di trabocchetti, enigmi ambientali da risolvere e nemici da sconfiggere…. combinazioni che hanno reso celebre la serie dell’eroina poligonale, avventure che avvengono sotto i nostri occhi con inquadratura isometriche

Feral ha diffuso per ora un video di presentazione piuttosto breve (ma è ovvio prevedere migliorie dal punto di vista grafico rispetto a quello presentato a suo tempo nel 2010). i preordini sono già partiti ed è possibile ottenere il gioco a 7,99€ per iOS e Android (qui si parte per prenotare il gioco su iOS; da qui per pre-ordinare il gioco per dispositivi Android). Il requisito minimo su iPhone/iPadOS è la presenza di iOS 12/iPadOS 12 o seguenti; il gioco “pesa” 3,7GB, è multilingua (italiano compreso) ed è vietato ai minori di 12 anni.