MacBook Air 13″ con 16 GB di Ram al minimo storico, solo 1599€

Pubblicità

I nuovi nuovi MacBook Air M3 da 13″ sono già andati diverse volte in sconto, nonostante siano i più recenti dei MacBook Air, ma questa mattina vi segnaliamo una novità: lo sconto sul modello da 13″ com 512 GB e processore con 16 GB di RAM integrata che per la prima volta comprate a 1599€.

Questo MacBook Air in fatto di specifiche, RAM esclusa, è identico agli altri modelli sia con 256 che con 512 GB di disco fisso. Rispetto al modello con processore M2 presenta le seguenti novità

Fino al 60% più veloci rispetto agli M1

rispetto agli M1 13 volte più rapidi dell’ultimo modello con processore Intel

dell’ultimo modello con processore Intel 18 ore di autonomia

di autonomia supporto a 2 monitor esterni

WiFi 6E due volte più veloce rispetto agli Air M2

due volte più veloce rispetto agli Air M2 per la prima volta anche con 24 GB di memoria RAM unificata

unificata ora anche con 1 TB o 2 TB di SSD

Neural Engine a 16 core per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina

per il machine learning dell’AI direttamente sulla macchina 4 colori disponibili

Se volete approfondire il confronto trovate tutto quello che c’è da sapere in questo nostro esaustivo articolo.

A differenza di altre versioni che abbiamo presentato in sconto qui abbiamo, come accennato, la memoria RAM da 16 GB. Il doppio della versione base. È forse superfluo, ma lo diciamo lo stesso, ricordare che chi lavora con grandi file avrà significativi benefici dalla memoria da 16 GB.

I MacBook Air M3 già sono più veloci (intorno al 20%, qui i primi benchmark) degli M2, ma comprando la versione a 16 GB chi svolge compiti creativi, chi usa applicazioni come quelle audio e video, opererà alla fine più velocemente e con maggior fluidità rispetto alla versione con processore M3 e 8 GB.

In questa configurazione, schermo a parte e qualche altro dettaglio che potrebbe essere importante solo per una parte degli utilizzatori (schermo più grande e di qualità migliore, comparto audio superiore, connettore SD) si tratta di una valida alternativa più economica al MacBook Pro 14″ che costa di listino 2049 €.

Nel momento in cui scriviamo Apple vende il MacBook Air 13″ con 8 GB con 512 GB a 1399 €, la versione con 16 GB costa 1599 € invece di 1809 € (prezzo Apple). In pratica si risparmiano 209 euro.

Click qui per comprare