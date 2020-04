L’arte prende vita sulle pareti con i quadri digitali Meural di Netgear

Un’opera d’arte o lo scatto del cuore possono comparire sulle pareti di casa grazie a Meural di Netgear, un quadro digitale Wifi capace di combinare tecnologia, design, arte e fotografia.

Meural di Netgear è un quadro digitale Wifi che può trasformarsi in una delle 30mila opere d’arte disponibili e accessibili attraverso un’app oppure una fotografia a scelta della propria collezione.

Meural integra la tecnologia TrueArt che garantisce una visione di opere d’arte realistiche da ogni angolazione, permettendo di apprezzare tutti i dettagli. Il display opaco anti – riflesso e il sensore di luce ambientale garantiscono 16,7 milioni di colori perfetti.

Su Meural, infatti, è disponibile una galleria d’arte con più di 20mila opere, da quelle più note esposte nei principali musei del mondo a quelle realizzate da artisti emergenti. L’utente può scegliere le proprie preferite e salvare la propria collezione personale. Gli appassionati di fotografia potranno esporre su Meural le foto dei propri viaggi e momenti speciali.

Il quadro digitale Meural di Netgear si può controllare attraverso i gesti, muovendo la propria mano davanti ai sensori integrati del quadro digitale, oppure attraverso il controllo vocale con un dispositivo Amazon Alexa, con l’app Meural disponibile per iOS e Android e con il sito web my.meural.com.

Il quadro è disponibile in dimensioni differenti. La più piccola, che misura 16×24 cm, con la cornice nei colori bianco e nero e display HD da 21.5 pollici, costa 649 euro. Stessa dimensione, ma con la cornice in legno chiaro o scuro costa 699 euro. Per i quadri nelle dimensioni 19×29 cm con display da 27 pollici il prezzo è di 849 euro (nelle versioni in bianco o in nero) oppure di 899 euro (nei colori legno chiaro e scuro). Tutte le informazioni si trovano sul sito del produttore nella sezione dedicata a Meural di Netgear.

I quadri diigitali nelle due misure sono disponibili anche su Amazon.

Tutti gli articoli che parlano di Netgear sono disponibili a partire a partire da questa pagina.