OnePlus 8 e 8 Pro senza segreti, trapelate tutte le caratteristiche

Non manca ormai molto alla presentazione ufficiale dei nuovi OnePlus 8, anche se in rete c’è già chi sembra aver anticipato completamente le caratteristiche tecniche dei due terminali. Ve le riportiamo in calce, sia quelle del modello 8 Pro, ossia il top di gamma, sia quelle del fratello minore non Pro, che certamente non rinuncia a caratteristiche d’eccezione.

Anzitutto, la società ha confermato in via ufficiale l’arrivo della ricarica wireless a 30W (solo sul modello Pro), che consentirà di ricaricare il terminale da 0 a 50% in appena mezz’ora. La serie 8 di OnePlus dovrebbe anche guadagnare la certificazione per la impermeabilità, colmando cosi le lacune che fino ad oggi gli utenti rimproveravano al brand.

Agarwal ha twittato anche le presunte schede tecniche di OnePlus 8 e 8 Pro fornendo alcune nuove informazioni sui due terminali. Apparentemente, solo il modello Pro otterrà il grado di protezione IP68 e supporterà la ricarica wireless wireless 30W e la ricarica inversa 3W wireless. Il modello standard 8 sarà molto più simile all’attuale 7T. Il telefono di fascia alta utilizzerà anche un pannello a 120Hz contro i 90Hz del modello non pro, insieme al nuovo standard per la RAM LPDDR5. Entrambi avranno almeno 8 GB di RAM sotto al cofano.

Ancora, tutti e due i dispositivi verranno spediti con lo stesso caricatore Warp Charge da 30 watt fornito con i modelli del 2019 e utilizzeranno il vecchio chip di memoria UFS 3.0, e non 3.1, che offre velocità di scrittura migliorate. Inoltre, le specifiche suggeriscono quattro telecamere posteriori per OnePlus 8 Pro, di cui due con un sensore da 48 MP. Il dispositivo non Pro avrà invece tre telecamere posteriori.

Secondo quanto riferito, entrambi i dispositivi vedranno un salto di quasi 500 mAh nella capacità della batteria rispetto ai modelli attuali. Arriveranno in diverse colorazioni, compresa una nuova tonalità verde, che è trapelata nei giorni scorsi.

Il popolare leaker Steve H.McFly (@OnLeaks ) ha rilasciato un presunto rendering stampa di OnePlus 8 Pro, proprio nella nuova tonalità verde. Oltre al colore, non sembra esserci nulla di nuovo rispetto ai rumor precedenti; insomma, sembra che non ci sia alcun motivo per dubitare che OnePlus 8 Pro sia diverso da come i leak lo hanno ormai svelato.

Ad ogni modo, l’appuntamento per la presentazione ufficiale del terminale è attesa per il 14 aprile prossimo; i due dispositivi saranno svelati tramite un evento online, che potrà essere seguito sulle pagine ufficiali del produttore.