Le carte Nexi di Banco BPM ora abilitate per Apple Pay

Le carte Nexi di Banco BPM ora sono abilitate per Apple Pay. La compatibilità del sistema di pagamento digitale di Apple con i documenti di credito del terzo gruppo bancario italiano, è arrivata in queste ore con la pubblicazione di un annuncio sul sito di Home Banking di Banco BPM ed è già perfettamente funzionante.

Per aggiungere la carta di credito Visa o Mastercard al Wallet è necessario avere installato anche l’applicazione Nexi Pay che serve a convalidare l’operazione. In termini pratici si procede con la classica scansione della carta di credito Nexi mediante la fotocamera di iPhone e dopo i primi passaggi di sicurezza si viene rinviati proprio all’applicazione Nexi. All’interno della applicazioni si abilita il riconoscimento della carta e l’aggiunte definitiva al Wallet e da quel momento è possibile usarla per pagare elettronicamente e a contatto ovunque siano accettate la carte di credito Visa e Mastercard.

L’abilitazione delle carte Nexi di Banco BPM è un passaggio importante per il mondo Apple Pay. Come accennato si tratta del terzo gruppo bancario italiano dopo Intesa San Paolo e Uncredit che entrambe avevano già abilitato le proprie carte di credito sul circuito di Apple Pay. A questo punto tra i più grandi gruppo bancari manca solo il supporto di Monte Dei Paschi.