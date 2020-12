Le custodie Adidas per iPhone serie 12 (e non solo) sono in sconto su Amazon

C’è chi non vuole che una custodia per iPhone sia solo protettiva. Per qualcuno l’occhio vuole anche la sua parte ed è per questo che segnaliamo le offerte attualmente attive sulle soluzioni di Adidas compatibili con tutti i nuovi iPhone della serie 12 ma anche con qualche altro modello di precedente generazione.

Per gli affezionati del marchio, sono diverse le cover proposte da Adidas in promozione su Amazon. Per esempio per iPhone 12 Pro Max c’è un modello che presenta le tre tradizionali bande inclinate che caratterizzano il logo dell’azienda, con il bordo zigrinato e rigorosamente rivestita in pelle, quasi a riproporre il look delle scarpe Adidas sul dorso della custodia.

Un secondo modello, con design più minimalista, combina il silicone per aggiungere robustezza e maneggevolezza al telefono ad alcune sezioni in pelle che rendono la custodia molto elegante. Il dorso presenta anche una maniglia che facilita l’impugnatura ed evita che il telefono possa scivolare di mano e cadere rovinosamente a terra. Una soluzione di questo tipo può far comodo ad esempio a chi corre e si allena all’aperto e preferisce tenere il telefono in mano per controllare i progressi tramite l’app preferita.

Per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, tra i vari modelli in promozione, cen’è uno del caratteristico blu Adidas con il marchio stampato in bianco oppure una variante con design camouflage che presenta anche una maniglia estraibile e la duplice funzione di cavalletto che consente di mantenere il telefono sollevato ed inclinato su una superficie piana, utile per esempio per sostenerlo senza mani durante una videochiamata sulla scrivania o per seguire i progressi e gli allenamenti delle app (magari pure per Apple Fitness+ quando sarà disponibile anche in Italia) poggiandolo sul pavimento.

Modelli simili ai precedenti sono disponibili anche per iPhone 12 mini, il più piccolo della nuova serie.

Le custodie citate in questa introduzione sono elencati nella tabella che segue. Se volete dare un’occhiata a tutte le custodie Adidas in promozione su Amazon, disponibili anche per iPhone di precedenti generazioni, cliccate qui.

