Epic contro Apple: processo in presenza, ma senza spettatori

Anche i tribunali, ovviamente, stanno risentendo della pandemia in corso, con molti processi che si svolgono con modalità telematiche, con il deposito di note scritte, senza la partecipazione degli avvocati in presenza. Non sarà così per il caso Epic contro Apple: l’udienza prevista per il 3 maggio prossimo sarà inb. presenza, ma gli accessi saranno limitati.

Gli avvocati di Apple ed Epic Games stanno continuando a pianificare la loro prossima mossa, e in una conferenza preparatoria tenutasi oggi, il Giudice che sovrintende al caso ha affermato che la partecipazione sarà limitata a causa della crisi sanitaria globale in corso.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne Gonzalez Rogers, ha pianificato l’udienza di persona, perché ritiene che il caso sia sufficientemente significativo da essere sentito dal tribunale in presenza degli avvocati e delle parti. In passato ha anche affermato che i testimoni sono meno propensi a mentire quando presteranno giuramento in un’aula di tribunale fisica.

Indipendentemente dal fatto che i partecipanti siano stati vaccinati, tuttavia, saranno necessarie delle mascherine per partecipare all’udienza, e in ogni caso gli accessi saranno limitati.

‌Epic Games‌ e Apple potranno, infatti, portare in aula sei persone alla volta, e l stampa e pubblico non potranno partecipare in presenza, ma verrà fornito loro l’audio dal vivo. A tutti i testimoni verrà data una mascherina trasparente in modo che il giudice possa vedere chiaramente le risposte, e le squadre legali potranno indossare microfoni senza fili per rendersi facilmente udibili.

Le stanze inutilizzate del tribunale potranno essere utilizzate per le riunioni del team legale, ma Gonzalez Rogers ha consigliato ad Apple ed ‌Epic Games‌ di affittare un ufficio di fronte al tribunale nel caso in cui fosse necessario.

Il processo si svolgerà il 3 maggio e ciascuna parte avrà 45 ore per presentare il proprio caso. Apple ed ‌Epic Games‌ dovrebbero chiamare un numero di testimoni di alto profilo. Tra questi, l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook , il collega di Apple Phil Schiller e il vicepresidente senior dell’ingegneria del software di Apple, Craig Federighi.

Cook sarà esaminato per un’ora, includendo anche un controinterrogatorio di un’altra ora. Federighi testimonierà per due ore con un controinterrogatorio di un’ora, mentre Schiller, responsabile dell’App Store‌, testimonierà per un totale di 10 ore. La scorsa settimana Apple ha affermato che i suoi dirigenti senior sono ansiosi di condividere l’impatto che l'”App Store” ha avuto sulle economie di tutto il mondo.

I nostri dirigenti senior non vedono l’ora di condividere con il tribunale l’impatto molto positivo che l ‘”App Store” ha avuto sull’innovazione, le economie in tutto il mondo e l’esperienza del cliente negli ultimi 12 anni. Siamo fiduciosi che il caso dimostrerà che Epic ha intenzionalmente violato l’accordo esclusivamente per aumentare i suoi ricavi, che è ciò che ha portato alla loro rimozione dall’App Store. In questo modo, Epic ha aggirato le funzionalità di sicurezza dell ‘”App Store” in un modo che avrebbe ridotto la concorrenza e messo a rischio la privacy e la sicurezza dei dati dei consumatori

I testimoni di ‌Epic Games‌ includono il CEO di ‌Epic Games‌‌, Tim Sweeney e altri dipendenti della società, e testimoni di terze parti includeranno dirigenti di Facebook, Microsoft, Nvidia. “Epic Games” intende, inoltre, chiamare il capo di iTunes, Eddy Cue, e l’ex capo del software iOS Scott Forstall, che è stato coinvolto nel lancio dell'”App Store”.

Gli avvocati di Apple hanno affermato che tutti i testimoni, tranne uno, testimonieranno di persona, e anche Epic prevede di far apparire la maggior parte dei suoi testimoni di persona.

Il processo del 3 maggio si concentrerà sull’accusa di Epic secondo cui Apple è un “colosso che cerca di controllare i mercati, bloccare la concorrenza e soffocare l’innovazione” imponendo “restrizioni anticoncorrenziali” contro gli sviluppatori di “App Store” e impiegando “pratiche monopolistiche nei vari mercati”.

“Epic Games” intende sostenere che le commissioni del 30% che Apple prende dalle app è una pratica “opprimente”, così come la regola che richiede agli sviluppatori di utilizzare gli acquisti in-app. Apple ha recentemente abbassato il tasso di commissione del 30 percento al 15 percento per gli sviluppatori che guadagnano meno di 1 milione in un anno solare, ma questo non si applica ai principali sviluppatori come “Epic Games”.

Apple sosterrà che i prezzi del suo ‌App Store‌ sono equi e in linea con altri mercati di software concorrenti e che le sue politiche di ‌App Store‌ offrono importanti protezioni per i consumatori.