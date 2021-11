Le migliori pellicole iPhone 13

Sebbene iPhone 13 sia dotato di Ceramic Shield, ossia di uno “scudo” che rende il display sempre più resistente alle cadute, è difficile pensare che lo si possa tenere senza pellicola per tutto il suo utilizzo. Anzi, il consiglio è quello di munirvi di una pellicola ancor prima di spacchettare il vostro iPhone, così da poterla applicare non appena viene rimossa la protezione in carta presente in confezione. In questo modo, vi assicurerete un’applicazione ottimale, perché il vetro dell’iPhone sarà pulito e esente da micro particelle che spesso sono causa di bolle.

Come sempre, sono davvero molte le varianti di questi prodotti disponibili sul mercato, un grande numero sono molto simili (se non identiche) tra di loro, mentre altre si distinguono e vale la pena di segnalarle cercando così di presentare le migliori. Ma prima di andare a presentare la nostra selezione, tre avvisi ai naviganti, soprattutto quello con riferimento alla compatibilità.

Una pellicola non è per tutti

La prima cosa da fare prima di acquistare è prestare attenzione al modello del proprio iPhone; non tutte vanne bene con tutti. Anzitutti, perché sono lontani i tempi in cui Apple rilasciava un solo nuovo iPhone alla volta. Con iPhone 13 si è ripetuta la storia della precedente edizione, con ben quattro differenti modelli disponibili sul mercato. Inoltre, sebbene iPhone 13 frontalmente non si distingue da iPhone 12 non si deve cadere nel tranello di pensare che le pellicole siano interscambiabili. Le dimensioni del notch frontale sono cambiate, rendendo quasi tutte le pellicole precedenti non compatibili perfettamente con il nuovo modello.

Considerando questa piccola, ma sostanziale differenza, è necessario comprare pellicole realizzate appositamente per iPhone 13. Detto questo va valutata la dimensione dello schermo: ci sono quindi tre differenti versioni, una per il modello da 6,1 pollici (iPhone 13 e iPhone 13 Pro) una per iPhone 13 Max e una per iPhone 13 mini.

Tutto schermo oppure no?

Sebbene iPhone 13 non presenti più, come in passato, alcun pulsante sulla parte frontale, continuano ad esserci differenze di forma tra le pellicole ad oggi in commercio. La principale, e probabilmente unica, differenza, sempre al notch. Alcune pellicole presentano, sulla parte superiore, il ritaglio della tacca, che sarà quindi lasciata libera e non protetta. Altre pellicole, invece, coprono l’intera area della tacca, andandola a coprire con il vetro con una maschera nera.

Da un lato, lasciare libera la tacca dal vetro significa esporla più facilmente a polvere, graffi o rotture, dall’altro coprirla significa possibilità di malfunzionamento con il Face ID nel caso la pellicola non sia di buona qualità.

Generalmente le pellicole con il ritaglio costano di meno

Facili da applicare, anzi no

Infine un altro fattore da tenere in conto è la facilità di applicazione. In linea generale le pellicole non sono mai facili da installare e si deve prestare assoluta cura ad avere un perfetto allineamento (cui è però possibile fare fronte grazie agli applicatori contenuti in molte confezioni) e far sì che la superficie sia totalmente, assolutamente pulita. Basta un granello di polvere invisibile o anche un frammento di un tessile come un classico “pelucco” e avrete una irrimediabile ed anti estetica bolla. Per questo, come vi abbiamo suggerito in apertura, il consiglio – se potete – è quello di applicare la pellicola contestualmente allo spacchettamento del terminale; allo stesso modo, quando dovete sostituirla, rimuovete la vecchia per applicare immediatamente la nuova. Questo sistema eviterà l’accumularsi di granelli di polvere che potrebbero far apparire le bolle.

Le migliori pellicole iPhone 13

Qui sotto abbiamo selezionato alcune delle migliori pellicole. In qualche caso le abbiamo anche provate direttamente e possiamo testimoniare sulla base della nostra esperienza che la qualità è molto elevata. In altri casi ci basiamo su esperienze precedenti, fatte su differenti modelli di iPhone. Un aspetto importante da considerare è che qui sotto non linkiamo a tutte le versioni delle pellicole ma solo a quella per uno specifico modello di iPhone. Ad esempio: per iPhone 13, oppure per iPhone 13 mini. Di tutte le pellicole esistono però versioni per ciascun modello di iPhone. Se vi interessa una versione diversa basta fare una ricerca con nome del produttore e versione.

ESR

Le pellicole ESR le abbiamo testate direttamente. Grazie alla presenza dell’applicatore in confezione, l’installazione è risultata assolutamente semplice, con un effetti finale di grande impatto. Applicate immediatamente dopo l’apertura del terminale, è stato sufficiente adagiare l’applicatore sulla parte frontale, e inserirvi la pellicola, avendo cura di farla aderire dalla parte centrale verso gli esterni. In generale la qualità risulta ottima, e solo nel tempo abbiamo constatato un progressivo deterioramento dovuto, certamente, al fatto di posare l’iPhone in borsa, insieme a chiavi e altre superfici che graffiano la pellicola. In confezione, comunque, sono presenti 3 pellicole, ragion per la quale con un solo acquisto coprirete praticamente un anno di utilizzo.

Sto caricando altre schede...

Spigen

Se volete affidarvi ad un brand con un nome più importante, allora potreste volgere la vostra attenzione a Spigen. Anche in questo caso abbiamo provato direttamente i prodotti di cui parliamo e possiamo dire che se la spesa è di qualche euro in più, il costo è giustificato dalla qualità e dagli “accessori”. Spigen, inoltre, inserisce in confezione un applicatore ancor più semplice da utilizzare. Ed infatti, si “carica” l’applicatore con la pellicola da installare e, successivamente, lo si adagia sul vetro frontale. A questo punto sarà sufficiente eseguire una pressione e uno slide sul dorso dell’applicatore, per “rilasciare” la pellicola sul vetro. Si tratta di un sistema ancor più “auto installante” rispetto agli applicatori tradizionali.

Sto caricando altre schede...

JETech

Se volete risparmiare, magari perché avete già a casa un applicatore di pellicole universale, allora potreste dare una chance a queste JETech. In confezione sono presenti 3 pellicole, e costano qualche euro in meno rispetto alle precedenti. Sono sempre compatibili con iPhone 13 e 13 Pro da 6,1 Pollici, e sono fatte in vetro temperato con durezza 9H, risultando molto sottili, con un profilo di appena 0,33 mm. Anche qui abbiamo provato queste pellicole anche su precedenti versioni di iPhone

Sto caricando altre schede...

Ferilinso

Rispetto a tutte quelle segnalate sopra, le pellicole Ferilinso offrono una protezione aggiuntiva. Ed infatti, non solo in confezione sarà presente la classica pellicola in vetro temperato da applicare allo schermi, ma anche un “vetrino”, progettato per le camere di iPhone 13. Si tratta di una seconda pellicola da incastonare perfettamente nel bump camera: attenzione, però, perché avendo solo due fori, sarà compatibile soltanto con iPhone 13, e non con iPhone 13 Pro, che invece gode sul posteriore di tre fotocamere. Anche in questo caso si tratta di protezioni in vetro temperato 9H con una piccola cornice paraurti in metallo per le lenti, per esporle il meno possibile a urti e graffi. Il set include 3 pellicole frontali e due per le camere posteriori.

Sto caricando altre schede...

QULLOO

Se la pellicola frontale non vi basta, e neppure quella con il vetrino per la fotocamera vi fa stare tranquilli, allora il set QULLOO potrebbe catturare la vostra attenzione. Già, perché si tratta di un kit di pellicole per mettere al sicuro la parte posteriore. Oltre alla pellicola per coprire i sensori, nella confezione troverete una pellicola per il dorso del terminale. Si tratta di una soluzione per chi non volesse utilizzare cover: la protezione posteriore in vetro ripara l’iPhone da graffi, e permette di utilizzarlo come “mamma l’ha fatto”, senza custodie che ne appesantiscono il profilo. Il consiglio, ovviamente, è di abbinare queste pellicole ad una delle altre frontali che trovate in questo articolo.

Al momento in cui scriviamo sono davvero poche le recensioni su Amazon, ma in realtà andando a guardare quelle dei modelli precedenti, ci si accorge che il brand è affidabile. Anche in questo caso si tratta di pellicole con durezza 9H, in grado di offrire dunque lo stesso grado di resistenza di una pellicola in vetro frontale. Da notare che la pellicola in vetro è adatta alla ricarica wireless.

Sto caricando altre schede...

UniqueMe

Questa pellicola, a differenza delle altre, è dotata di una funzione particolare, che rende il display non leggibile da un’angolazione laterale. Si tratta di una pellicola che non permette, a chi vi sta di fianco, di leggere il display. Questo perché oscura totalmente la leggibilità dopo un certo angolo di visione. La pellicola rende il display leggermente più scuro, anche se totalmente visibile dal frontale. Andando a leggere il terminale lateralmente, invece, sembrerà che lo schermo del dispositivo sia pressoché spento. In confezione sono presenti due pellicole, sia frontali che per il bump camera, e non manca neppure l’applicatore.

Sto caricando altre schede...