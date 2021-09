Apple presenta iPhone 13 con notch più piccolo

Apple qualche minuto fa ha presentato il nuovo iPhone 13 all’evento California Streaming in corso. Nessuna sorpresa, dunque, rispetto alla previsioni della vigilia che volevano il telefono come protagonista del lancio. Poche anche le novità, almeno rispetto alle previsioni e in particolare ai rumor più accreditati.

iPhone 13 ha la stessa forma e lo stesso assortimento di dimensioni dello scorso anno, ossia iPhone 13 mini e iPhone 13. Ci sono un nuovo processore, nuovi colori e un nuovo schermo.

Il primo elemento che viene in rilievo è il nome, che di fatto non ha riservato alcuna sorpresa: sarà iPhone 13, il successore dell’attuale line up. Dal punto di vista del design, sebbene non manchino modifiche, sembra riprendere molto dalle linee di iPhone 12. In effetti, anche i rumor delle precedenti settimane non sembravano puntare su un iPhone tutto nuovo.

Propone un nuovo ceramic shield, che lo rende ancor più resistente, anche se sul frontale svetta un notch rimpicciolito del 20%, elemento che probabilmente segna il punto di maggior aggiornamento rispetto al passato. Viene mantenuta, sulla parte in basso, la porta Lightning, così come i bordi del terminale continuano ad ospitare tutti i classici pulsanti funzione.

Cambiano le camere di iPhone 13, adesso disposte in diagonale, almeno sul modello standard con due sensori. Il display è il 28% più luminoso e arriva ad una luminosità massima di 800 nits.

Sulla parte posteriore svetta il versante multimediale, che a livello estetico sembra avere molto in comune con quello di iPhone 12, ma che a livello tecnico è stato certamente migliorato.

Al suo interno ospitano il processore A15 Bionic, una CPU a 6 core, con 2 a basso consumo e 4 ad alta efficienza. E’ il 50% più veloce rispetto ai competitor, dice Apple. Ancora, propone una GPU del 30% più veloce rispetto ad iPhone 12, e ospita un Neural Engine a 16 Core.

Quanto al reparto camera, questa variante standard, cioè iPhone 13 e 13 mini, ne propone due disposte in diagonale. Una camera Wide da 12 MP, con il sensore più grande. Al suo fianco una camera ultra wide senore da 12 MP. iPhone 13 è in grado di registrare in cinematic mode.

Naturalmente support il 5G, mentre a livello di autonomia migliora: iPhone 13 mini migliore di un’ora e mezza rispetto al predecessore, mentre iPhone 13 fa meglio di 2 ore e mezza rispetto ad iPhone 12. Viene mantenuto, naturalmente, il sistema Magsafe introdotto con la precedente line up.

Quanti ai tagli di memoria si parte da 128 GB, ma ci sarà anche la possibilità di acquistare modelli da 256 e 512 GB.

Prezzi e disponibilità

In USA stesso prezzo di iPhone 12.

[articolo in aggiornamento…]

