WhatsApp stravolge i gruppi: dalle icone alle azioni rapide, l’aggiornamento che cambia tutto

Di Francesca Testa
Ci saranno alcune importanti modifiche per il servizio di messagistica istantanea, soprattutto per quanto riguarda le conversazioni di gruppo

Cambiamenti in vista per gli utenti WhatsApp, nello specifico per ciò che riguarda le chat di gruppo. Un nuovo aggiornamento apporterà una serie di modifiche alle conversazioni con più persone che promettono di essere davvero interessanti.

L’intenzione del servizio di messagistica istantanea è quello di migliorare sempre di più l’esperienza degli utenti e questa volta ha concentrato la sua attenzione verso le chat di gruppo. Cosa cambierà?

Come cambiano le conversazioni di gruppo con il nuovo aggiornamento WhatsApp

Il nuovo aggiornamento WhatsApp per Android 2.25.37.76 è disponibile su Google Play Store e, una volta scaricato, apporterà una serie di modifiche alle chat di gruppo. La prima importante novità riguarda una nuova funzione che trasformerà le icone del profilo, rendendole più interattive.

Già era stata sperimentata l’opzione dell’icona al fianco di ogni messaggio dei partecipanti alla conversazione, adesso con questo nuovo aggiornamento WhatsApp ha introdotto una ulteriore novità, adesso basterà toccare l’icona del membro per aprire subito una pagina di informazioni sul contatto. L’intenzione è proprio quella di identificare i partecipanti in modo facile e veloce, soprattutto quando i gruppi sono molto numerosi.

Allo stesso tempo si dà la possibilità di interagire direttamente con il singolo utente senza dover abbandonare la conversazione di gruppo. Premendo sull’icona del contatto, infatti, si aprirà una pagina come bottom sheet, ovvero pannello inferiore, che mostrerà una panoramica generale del profilo: foto, nome e più in là sarà aggiunto lo stato. Da questa pagina, poi, sarà possibile aprire una chat privata o effettuare una chiamata o videochiamata, non dovendo fare nessun passaggio ulteriore e, dunque, semplificando notevolmente l’operazione.

A questo si aggiunge un elemento pensato proprio per aumentare la sicurezza degli utenti, su questa pagina si potrà verificare il codice di sicurezza del contatto e avere la conferma che la conversazione è protetta da crittografia end-to-end. Inoltre gli amministratori, grazie a quest’ultimo aggiornamento WhatsApp, potranno da questa pagina contatto decidere di promuovere l’utente a amministratore o rimuoverlo, senza dover passare per la pagina del gruppo.

Una serie di migliorie tese a facilitare le operazioni che generalmente si compiono quando si è in una conversazione di gruppo. Poiché i gruppi WhatsApp proliferano, si è reso necessario rendere più semplice una serie di passaggi, come l’identificazione dei singoli contatti da parte dei vari membri.

