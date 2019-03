Le migliori VPN in sconto di Stacksocial: prezzi da 10 euro!

Se state cercando una VPN, un servizio che consente di rendervi anonimi in rete e soprattutto più sicuri impedendo che siano intercettati dati personali o, peggio, carte di credito, password, dati sensibili, il miglior posto dove guardare è Stacksocial. Il sito on line che offre sconti e promozioni, ha una ricca sezione con tante offerte su diverse VPN. I prezzi e i servizi sono molto diversi; alcuni possono essere molto convenienti proprio per i costi, altri hanno delle specifiche che possono interessare pubblici particolari.

I prezzi vanno da da 14,99 dollari per 3 anni di abbonamento con RA4W VPN (prezzo che scende addirittura a 11,25 euro se si usa il codice “Downloadit” valido temporaneamente) fino a 107.55$ per i 3 anni di NordVPN, che è una delle migliori VPN oggi sul mercato.

Qui di seguito quelle che secondo noi sono quelle da tenere in considerazione con una breve descrizione sulle ragioni della scelta.

RA4W VPN: per il prezzo

RA4W VPN, come accennato, è la più economica delle VPN. Non brilla per velocità, è pensata essenzialmente per il mondo Windows (anche se si può usare sia con iOs che con Mac) e conta su un numero limitato di server, ma ha alcuni pregi. Tra di essi una buona politica per i torrent (nessuno viene bloccato) ed è di facile utilizzo. Il vantaggio maggiore è nel prezzo, tale che può essere comprata anche solo per un esperimento nel campo delle VPN oppure anche da chi ha in esse un interesse relativo. Con StackSocial vi costa solo 14,99 dollari per 3 anni di abbonamento o 17,99 dollari a vita. Prezzi che scendono a 11,25 per i 3 anni, in pratica dieci euro al cambio di oggi, o 13,50$ per la versione a vita.

MacSentry VPN: per il mondo Mac

MacSentry VPN come di comprende dal nome è orientata specificatamente al mondo Mac e iOS tanto da non avere neppure un client per Windows o Linux (anche se risulta comunque usabile anche su queste piattaforme). Nel pacchetto viene offerto un sistema di monitoraggio dei dati e un “all inclusive” per cinque dispositivi in contemporanea. Ottima la semplicità d’uso, secondo tutte le recensioni, e buona la velocità comparabilmente al prezzo. Infine punta molto sulla privacy con una politica “no logging” dichiarato ovunque. È il prodotto ideale se volete spendere poco e nello stesso tempo avere un buon supporto al mondo della Mela. Su StackSocial comprate due anni di abbonamento a 29$ (21,75$ usando il codice Downloadit)

FastestVPN: per il numero di dispositivi

FastestVPN è quella che al momento offre il maggior numero di dispositivi connessi in contemporanea: 10. Un’ottima soluzione per una famiglia o un gruppo di persone che devono usare un sistema di protezione dell’anonimato. Nonostante il nome, come si legge nelle varie recensioni, non è velocissima (per quanto onesta nelle prestazioni), ma il rapporto tra costo e funzioni è favorevole: offre anche un ad blocker In più funziona in maniera intuitiva. Se avete più dispositivi da connettere al prezzo di 39,99$ (che diventano solo 29) per un abbonamento a vita, vale proprio la pena di tenerla in considerazione.

ZenVPM: per Hulu e Netflix

Se siete interessati ad una VPN che vi dia accesso a Hulu e Netflix stranieri, la soluzione potrebbe essere ZenVPM. Il servizio parla proprio esplicitamente dello sblocco delle restrizioni geografiche di questi due grande aziende dello streaming video che altri gestori di VPN non mettono al centro dei loro interessi. Tenete però in considerazione che secondo le recensioni la velocità di accesso non è da primato (e questo potrebbe essere un problema per servizi video) e che l’applicazione di gestione riceve recensioni non del tutto positive. Il costo però è allettante (34,99 dollari che scendono a 26,25 con il codice Downloadit) a vita.

ZenMate VPN: per le funzioni

ZenMate VPN offre un elevato numero di funzioni ad un prezzo interessante. Una delle particolarità sono le estensioni per il browser (Chrome, Firefox e Opera) che permette di accedere a siti ristretti geograficamente o di mantenere un anonimato assoluto navigando in rete. Il servizio fa riferimento all’azienda che gestisce anche CyberGhost che è uno dei migliori sistemi per rendere private e sicure le connessioni in rete e da questo punto dovrebbe essere una garanzia. Anche qui potete usare Netflix e Hulu anche se non vi trovate nel paese dell’abbonamento. Il limite è nel costo (89 dollari, che possono diventare 66,75 se usate il codice Downloadit) che comunque è per un accesso vita.

NordVPN: per chi vuole il meglio

Se volete il meglio tra i servizi i vendita su Stacksocial, non c’è alcun dubbio che è a NordVPN che vi dovete rivolgere. Le recensioni in merito sono quasi unanimemente entusiaste per velocità, sicurezza, numero di server e servizi offerti. Anche la qualità dell’interfaccia viene giudicata eccellente, così come la compatibilità con i vari sistemi operativi. Offre praticamente di tutto: sei connessioni simultanee, accesso P2P, navigazione con browser app, blocco delle pubblicità. L’abbondanza di server (sono circa 6500) ha come effetto zero latenza e prestazioni elevate. Solidissimo l’accesso a Netflix e ad altri servizi geolocalizzati e ristretti. NordVPN è consistentemente considerata tra le migliori VPN in assoluto. Per PCMagazine e C/net è addirittura la migliore. Il prezzo va di pari passo: si tratta di 60 dollari per un anno o di 107,55$ per tre anni. Qui non viene accettato il coupon Downloadit.

