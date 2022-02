Le Powerbeats Pro celebrano il 75° anniversario della NBA

La sussidiaria Beats by Dre di Apple commemora il 75° anniversario della National Basketball Association, nota come NBA, con una coppia in edizione limitata delle Powerbeats Pro. Eccole in tutto il loro splendore.

Gli NBA Powerbeats Pro sono realizzati in collaborazione con il marchio canadese Better, una società che si descrive come un “negozio di articoli da regalo per un museo immaginario”. Presentano auricolari rossi e blu, un design bianco e il logo NBA sui lati.

Questa la descrizione ufficiale degli auricolari che fa Beats:

L’ultima collaborazione tra Beats e l’NBA porta un mix di nostalgia e qualità eterna con il marchio e rivenditore canadese Better Gift Shop per creare un set in edizione speciale di Powerbeats Pro

Beats ha lanciato per la prima volta Powerbeats Pro nel 2019. Le cuffie Bluetooth wireless presentano un design incentrato sul fitness e un chip Apple H1. Sebbene sia un accessorio non più recentissimo, Powerbeats Pro offre ancora una buona qualità audio e funzionalità di facilità utilizzo: sono state considerate per molto tempo le AirPods per chi ama fare sport.

Ricordiamo che il marchio Beats di Apple è il partner ufficiale per le cuffie per la NBA, con Beats che ha firmato un accordo pluriennale con la NBA, con le due entità che collaborano su cuffie a marchio NBA e altri progetti.

I clienti possono ordinare le Powerbeats Pro dedicate all’NBA a partire da sabato 19 febbraio, sul sito beats. Saranno venduti al dettaglio per 249 dollari.