Evento Apple 8 marzo, ciak si gira in Apple Park

Apple dovrebbe tenere il suo prossimo evento di presentazione martedì 8 marzo: iniziati i ciak in Apple Park?. Non ci sono ancora informazioni sulla location in cui Apple terrà l’evento, comunque destinato a una sola visione online. Eppure, un misterioso post apparso su Instagram, potrebbe confermare apple Park come location prescelta per l’evento. Così come d’altronde è successo per tutti gli ultimi keynote di Apple degli ultimi anni sotto emergenza Covid.

Apple potrebbe essere in procinto di filmare il prossimo evento, secondo un post di Instagram di Steven Huon, Head of Music Programming, Brand Experience & Events di Apple. Il post, che mostra una giornata di sole a Cupertino in Apple Park, è semplicemente descritto con la emoji del ciak.

Se si dà un’occhiata al profilo Instagram di Huon, come evidenzia appletrack, si nota che diversi post pubblicati in passato mostrano un accesso ampio ed esclusivo ad Apple Park. Ovviamente il post non conferma in via ufficiale l’avvio delle riprese per l’evento Apple atteso martedì 8 marzo ormai prossimo, però è un indizio da non sottovalutare.

C’è da dire che la vicinanza all’evento, insieme all’emoji del ciak, lascerebbe presagire l’inizio delle riprese in cui Apple mostrerà i nuovi hardware previsti per il mese prossimo.

Ricordiamo che Apple avrebbe scelto l’8 marzo o altro giorno vicino a questa data per annunciare il nuovo iPhone SE con 5G e un iPad Air aggiornato, con ogni probabilità almeno anche un altro nuovo Mac, secondo un leaker ritenuto attendibile potrebbe essere un MacBook Pro 13 pollici identico a quello attuale ma con processore Apple M2 di nuova generazione

La data è stata indicata negli scorsi giorni da Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che si tratterà del primo importante evento di quest’anno, dopo l’evento di ottobre del 2021 nel corso del quale furono annunciati i nuovi MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max.