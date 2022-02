Approvata la prima app per programmare il microinfusore di insulina su iPhone e Android

Programmare e annullare le dosi di insulina a distanza: è quanto consentirà di fare la prima app approvata dalla FDA per Tandem t:slim X2, una pompa per la somministrazione in continuo di insulina per via sottocutanea che presto potrà essere gestita direttamente dallo smartphone, dal quale oggi si possono soltanto rivedere i dati raccolti dal sistema.

Tandem Diabetes Care spiega che è la prima volta che la Food and Drug Administration autorizza un’app per smartphone che faccia una cosa del genere: si tratta in effetti di un importante cambiamento che si inserisce a piedi uniti nel punto di convergenza tra medicina e tecnologia, e che delinea la strada su cui passa il futuro della telemedicina.

La pompa per insulina Tandem t:slim X2 è dotata della tecnologia Basal-IQ che predice e aiuta a prevenire valori glicemici bassi lavorando con il sistema integrato di monitoraggio Dexcom G6, permettendo così di prendere decisioni terapeutiche con zero test capillari. Utilizza una batteria ricaricabile e una porta micro-USB che consente sia di trasferire i dati sia di ricaricare il dispositivo velocemente senza interrompere la somministrazione di insulina.

Fornisce una rilevazione glicemica ogni 5 minuti attraverso un sensore sottocutaneo e un trasmettitore in grado di inviare i dati glicemici via Bluetooth: il sistema di fatto rivede il dato glicemico ogni 5 minuti e può decidere autonomamente se sospendere la basale o riattivarla nel caso risulti già sospesa. Si possono creare fino a 6 diversi profili personali, con un massimo di 16 segmenti temporali per profilo per personalizzare la velocità basale, il rapporto insulina/carboidrati, il fattore di correzione e il target glicemico, con incrementi minimi di velocità basale di 0,001 U/hr.

Allo stato attuale l’app, disponibile sia per iPhone che per smartphone Android, quando è collegata al microinfusore permette di visualizzare il trend glicemico delle ultime ventiquattro ore, i cambiamenti di stato e i dati della terapia insulinica. Questo genere di pompe in genere richiede ai pazienti di comporre manualmente le dosi di insulina: nel caso di Tandem t:slim X2 oggi possono soltanto visualizzare le letture glicemiche sul telefono, mentre a breve potranno usarlo anche per determinare la quantità di insulina di cui hanno bisogno e programmare la dose di conseguenza.

La nuova funzione si ottiene semplicemente aggiornando l’app, senza costi aggiuntivi. In primavera potranno testarla un primo gruppo di persone, mentre entro l’estate dovrebbe essere accessibile a tutti.