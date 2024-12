Le ricerche degli italiani su Google nel 2024

Pubblicità

Il 2024 è stato un anno ricco di eventi significativi, che hanno stimolato la curiosità e le riflessioni dell’Italia. L’analisi delle ricerche su Google offre uno spaccato interessante di quest’anno, mettendo in luce le passioni, le preoccupazioni e le aspirazioni del Paese.

La lista delle domande e curiosità permetete di farsi una idea delle tendenze sul motore di ricerca in Italia.

Lo sport ha rappresentato un importante momento di aggregazione e di evasione: eventi come le Olimpiadi hanno catalizzato l’attenzione degli italiani, che hanno seguito con passione le gesta dei loro atleti preferiti. La musica ha continuato a svolgere un ruolo centrale nella vita degli italiani, con i cantanti e le canzoni del Festival di Sanremo che anche questa volta hanno dominato la scena.

I “Perché” e i “Cosa significa” indicano, inoltre, il desiderio di una comprensione più profonda dell’attualità, della politica internazionale, dei temi sociali e culturali, dello sport e dello spettacolo. Questa varietà di temi riflette la complessità degli interessi e delle curiosità del nostro Paese.

A questo indirizzo i detatgli, di seguito un riassunto:

Personaggi

Angelina Mango Kate Middleton Jasmine Paolini Ghali Geolier Imane Khelif Giovanni Allevi Donald Trump Mahmood Rose Villain

Addii

Sandra Milo Toto Schillaci Gigi Riva Paola Marella Alain Delon Luca Giurato Franco di Mare Luca Salvadori Liam Payne Shannen Doherty

Sport Olimpici

Ginnastica artistica Nuoto artistico Vela Arrampicata sportiva combinata Surf Skateboard Pallavolo femminile Pallavolo maschile Salto in alto Basketball

Film

Inside out 2 Saltburn Beetlejuice Povere creature Oppenheimer Perfect days Il ragazzo e l’airone Tutti tranne te Deadpool Joker 2

Serie TV

Baby Reindeer Fallout Emily in Paris The Perfect Couple Mare Fuori 4 I Leoni di Sicilia Lolita Lobosco House of the Dragon Maxton Hall Supersex

Cantanti

Angelina Mango Ghali Geolier Mahmood Rose Villain Fiorella Mannoia Ricchi e Poveri Gigliola Cinquetti Alessandra Amoroso Irama

Testo canzone

Tuta gold La noia Allucinazione collettiva Sinceramente Mariposa Storie brevi 100 messaggi La rondine Tu no Episodio d’amore

Ricette

Crumbl cookies Lenticchie Spatzle Funghi sott’olio Risotto alla monzese originale Capretto al forno Insalata di riso Smash burger Finocchi gratinati al forno Casatiello napoletano originale

Perché…?

Iran attacca Israele Protestano gli agricoltori Israele attacca il Libano Mew e Matthew hanno lasciato Amici Si morde la medaglia Pedalano su Luna Rossa Esonero De Rossi Genoa Juve a porte chiuse Pasqua cambia sempre Mbappé ha la maschera

Cosa significa…?

All eyes on Rafah Cumbia Frascheria Intersessuale Stop al genocidio Acustico Infibulata Dissing Geolier Anno bisestile

Cosa fare a…?

Durazzo Gubbio in un giorno Ronda Shanghai Fiuggi Spoleto in un giorno Cadice Marrakech in 3 giorni Santa Cruz de Tenerife Santorini in un giorno

Come vestirsi…?

Nelle grotte di Frasassi Ad un matrimonio ad ottobre A New York ad aprile Per le nozze d’oro Con un fisico a mela Con 18 gradi Con un fisico a pera Ad un matrimonio uomo In Islanda ad agosto Con 25 gradi

I dati in questione evidenziano i termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche Google nel corso del 2024, non il maggior numero di ricerche in assoluto.