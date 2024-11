Black Friday, micro SSD da 10 Gbps perfetto per iPhone a 143,99€

Pubblicità

Un disco piccolo, anzi piccolissimo. Perfetto per essere messo in tasca e che è nato per il mondo della telefonia, in particolare per gli iPhone. È il Lexar Professional Go un SSD, di cui abbiamo già parlato approfonditamente, che oggi comprate ad un prezzo molto scontato, da 143,99 € grazie al Black Friday.

Questo SSD è del tutto differente da tutti quelli che avete visto fino ad oggi. Ha la forma di un mattoncino del Lego: 4,5X2,5 cm. Pesa anche solo 13 grammi. In questa ottica non può essere definito altro che come microscopico.

Ha un connettore USB-C 3.2 integrato, da 1050 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura. La velocità è quella di dei dischi tradizionali USB-C che si trovano in vendita a prezzi paragonabili a questo, quindi interessante per un computer anche se è il target specifico è quello degli smartphone.

Se avete un iPhone Pro 15 o iPhone 15 Pro 16 diventa possibile registrare direttamente sul disco in formato ProRes a 4 Fps a 10 Gbps. Si tratta quindi dell’accessorio giusto che consente di risparmiare sulla memoria dell’iPhone, comprandone uno di taglio più modesto, senza rinunciare a catturare video ad alta risoluzione.

Per agevolare l’utilizzo con uno smartphone Lexar ha personalizzato il connettore USB Type-C per GO con una forza di inserimento doppia rispetto allo standard del settore (forza 20-40 N), per renderlo ancora più stretto. In questo modo si evitano oscillazioni ed errori in fase di cattura dei contenuti.

Lexar Professional Go è resistente alla polvere e all’acqua (classificazione IP65), resistente alle cadute fino a 1 metro e viene fornito con una custodia protettiva in silicone.

Come optional trovate potete acquistare anche un HUB che aggiunge una porta USB per collegare un altro accessorio e una porta di ricarica. In questo modo potrete collegare al vostro telefono altri dispositivi, come un microfono, e un caricabatterie per continuare a lavorare senza preoccuparvi della batteria.

Come accennato viene venduto in due tagli di memoria, da 1 TB e da 2 TB, rispettivamente a 143,99 € e 231,99 €. Le versioni con Hub incluso costano 175,99 e 263,99€.