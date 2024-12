Tesla Model Q a meno di 30mila euro arriva nel 2025

Pubblicità

I fan più sfegatati di Elon Musk e diversi investitori si sono spaventati quando Tesla ha posticipato il progetto del modello economico per concentrarsi su guida autonoma e robotaxi, ma prima di allora arriverà una Model Q, se non proprio economica perlomeno più abbordabile delle attuali.

Lo stesso Elon Musk ha dichiarato senza giri di parole che Tesla introdurrà due modelli più economici nel corso del 2025, come è accaduto in occasione della riunione degli azionisti e a commento dei risultati trimestrali.

Ora però Travis Axelrod, responsabile Tesla delle relazioni con gli investitori, ha confermato il progetto offrendo alcuni dettagli aggiuntivi. Durante una riunione con Deutsche Bank il dirigente ha confermato la prossima introduzione di una Tesla con prezzo inferiore a 30mila dollari con sussidi, oppure di 37.499 dollari nel caso in cui Trump cancellasse il credito di imposta.

Questo modello, si precisa, sarà costruito sulle linee di produzione attuali, quindi non richiede lo stop per aggiornare gli impianti esistenti, né tantomeno la costruzione di nuove giga factory. Grazie al prezzo più accessibile si abbassa la soglia di ingresso per Tesla a nuovi potenziali clienti, oltre a tenere a bada i concorrenti cinesi.

Dall’anticipazione, segnalata dal Wall Street Journal, sembra che il nome Model Q sia un riferimento impiegato nel report da Deutsche Bank, quindi nome in codice e/o nome ufficiale potrebbero essere diversi.

Anche se non vengono fatti riferimenti a Project Redwood, diversi dettagli collimano. Con questo nome interno infatti Tesla ha progettato un nuovo veicolo leggermente più compatto e leggero di Model 3 che può essere realizzato in serie sulle linee esistenti, ma con parti e costi inferiori.

Che sia Model 2 o Model Q lo scopriremo tra non molto: la presentazione e forse già anche la commercializzazione sono indicati per la metà del 2025. Fin qui si è parlato di auto con volante e pedali, poi verso la fine del 2025 e il 2026 sarà la volta della guida autonoma completa e robotaxi.

