Con Google Gemini in Galaxy Watch e Buds l’AI si indossa

Non solo in Android Auto: nei prossimi mesi l’intelligenza artificiale AI Gemini di Google sarà implementata anche nell’ecosistema Samsung Galaxy, più precisamente nei dispositivi indossabili del colosso sudcoreano.

Google Gemini, a breve, sarà integrato per la prima volta sui dispositivi indossabili Samsung, a cominciare dagli smartwatch Galaxy Watch, e offrirà un’esperienza ancora più coesa se abbinato agli auricolari Galaxy Buds3.

Samsung anticipa che grazie a questo aggiornamento l’intera gamma wearable del marchio sarà in grado di sfruttare capacità avanzate di AI, rendendo ogni interazione più rapida e naturale. Per quanto riguarda Galaxy Watch l’idea è quella di rendere Gemini un assistente vocale realmente “always on”, che permette di gestire le attività quotidiane senza interrompere quello che l’utente sta facendo.

Così durante una sessione in palestra, ad esempio, basterà dettare un promemoria per fissare informazioni importanti, come il numero dell’armadietto, senza dover mai staccare lo sguardo dall’allenamento. Allo stesso modo, richiedendo un riassunto delle email in arrivo, si otterranno istantaneamente i punti salienti, per restare aggiornati anche nei momenti più frenetici.

Su Galaxy Buds3, invece, l’integrazione con l’AI renderà ancora più immediato l’accesso a Google Gemini. Attraverso un semplice tocco prolungato o un comando vocale, sarà possibile consultare le previsioni meteo o interagire con lo smartphone Galaxy senza nemmeno estrarlo dalla tasca, un sistema pressoché perfetto, ad esempio, prima di una corsa mattutina.

Grazie a queste novità Samsung porta nel proprio ecosistema di dispositivi indomabili funzioni AI evolute e perfettamente integrate in ogni fase della giornata, trasformando orologi e auricolari in compagni sempre pronti a rispondere alle esigenze di produttività e comodità degli utenti.

Ricordiamo, come indicato in apertura, che neppure in macchina si dovrà fare a meno dell’AI, considerando che Google sta pensando di portarla su Android Auto. Tutte le notizie sull’Intelligenza Artificiale sono nella in sezione dedicata di macitynet.