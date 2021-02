Alzi la mano chi vuole tutte le icone del Dock animate

Il concept dell’icona Finder nel Dock che si anima muovendo gli occhi in base al movimento del mouse è diventato reale (è stata realizzata una “inutility” per farlo); qualcuno ha pensato a un concept più avanzato: offrire agli utenti la possibilità di animare tutte le icone dei vari programmi presenti nel Dock di macOS.

Nella breve clip allegata in questo articolo si vede il concept con un esempio di animazione per l’icona di Safari, con il browser che potrebbe proporre l’animazione (se l’utente lo desidera) al lancio o eseguendo determinate attività.

C’è anche chi si spinge ancora oltre e prova a proporre una “modalità pausa o “relax”: un mini Pong (uno dei primissimi videogiochi della storia) in una variante super minimalista da utilizzare direttamente nel Dock spostando semplicemente il mouse in alto e in basso. Il concept degli occhi del Finder che si muovono è stato realizzato: ora si spera che qualche volenteroso pensi anche alle icone animate per i vari software nel Dock e al mini-Pong.

Il Dock può mostrare le app utilizzate di recente e una cartella per gli elementi scaricati da internet. Di default si trova lungo il bordo inferiore della schermata, ma è possiible attivare un’opzione per mostrarlo invece lungo il bordo destro o sinistro e anche personalizzato in vari modi ricorrendo a utility di terze parti.

Who says you can’t play games on a Mac 😌 pic.twitter.com/GNVDUd59bQ — Neil Sardesai (@neilsardesai) February 19, 2021

Una utility di questo tipo recentemente aggiornata è MultiDock, software che permette di avere più Dock sullo schermo. Sfruttando MultiDock è possiible, ad esempio, avere un Dock per le app di produttività, un Dock per i giochi, un Dock con le utility e cosi via. La versione per usare MultiDock è a pagamento: la versione per due computer con licenza una tantum (per sempre) e comprensiva di tutti gli aggiornamenti futuri, costa al momento 19,99 dollari, circa 17 euro al cambio attuale.

