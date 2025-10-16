Lefant M2 Pro, robot con svuotamento automatico solo 199€

Su Amazon è in sconto il LEFANT M2 Pro, robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura intelligente e potenza di aspirazione fino a 6000Pa. Il prezzo scende a 199€ invece di 599€ su Amazon.

Aspirazione potente e lavaggio simultaneo

Il LEFANT M2 Pro combina aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, grazie al serbatoio 2-in-1 con controllo elettronico dell’acqua. Il motore raggiunge una potenza di 6000Pa, utile per raccogliere polvere fine, briciole e peli di animali su pavimenti duri e tappeti a pelo corto. La spazzola centrale flottante assicura aderenza costante alle superfici, migliorando l’efficienza di pulizia.

Mappatura visiva V-SLAM e controllo smart

Dotato di tecnologia V-SLAM per la mappatura in tempo reale, il robot riconosce l’ambiente, genera una mappa dettagliata e ottimizza i percorsi di pulizia. È possibile gestire stanze, zone da evitare e orari tramite app. Compatibile con Alexa e Google Assistant, si controlla anche vocalmente. Il sensore anti-caduta lo protegge da scale e dislivelli.

Design compatto e autonomia estesa

Con un’altezza inferiore a 10 cm, il LEFANT M2 Pro riesce a pulire sotto letti e mobili bassi. Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 160 ml, quello della polvere di 520 ml. La batteria da 4000 mAh garantisce fino a 150 minuti di autonomia, sufficiente per appartamenti di medie dimensioni. Al termine del ciclo, torna automaticamente alla base per la ricarica.

Modalità di pulizia personalizzabili

Tramite l’app è possibile selezionare diverse modalità di pulizia: automatica, spot, perimetrale, stanza singola e lavaggio. Il flusso dell’acqua è regolabile su tre livelli, adattabile a pavimenti delicati o più resistenti. I sensori di pressione impediscono che il robot lavi zone non previste, mentre la funzione “non disturbare” evita l’attivazione durante la notte.

A 199€ invece di 599€ su Amazon, il LEFANT M2 Pro offre potenza e funzioni smart in uno dei robot più accessibili della categoria.

Sto caricando altre schede...