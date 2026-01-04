Le nuove generazioni non sanno più leggere l’orologio con le lancette

Nello stato di New York da mesi è stato vietato agli studenti l’utilizzo dei telefoni cellulari, con l’obiettivo di limitare l’uso degli smartphone nelle scuole K-12 (negli Stati Uniti si usa quest’espressione per indicare i 12 anni di educazione dalla prima elementare all’ultimo anno delle superiori, la cui durata è di 4 anni), su spinta del governatore Kathy Hochul che ha presentato la scelta come necessaria per proteggere la salute mentale dei giovani e promuovere il successo degli studenti nell’era digitale.

Gli insegnanti hanno iniziato a notare qualcosa di imprevisto: molti teenager non sanno più leggere gli orologi analogici. «Chiedono continuamente: “Che ora è?”», riferisce Madi Mornhinweg, insegnante di inglese di un liceo di Manhattan, che ha iniziato a rispondere spiegando agli studenti come leggere l’ora dagli orologi analogici, la distinzione tra lancette grandi (per i minuti) e piccole (per i minuti), qualcosa che un tempo di insegnava in seconda elementare, spiegando quarti d’ora e altre peculiarità dei quadranti analogici.

Tiana Millen, vicepreside della Cardozo High School nel Queens, riferisce che il ban degli smartphone ha snellire il “traffico pedonale” che si notava in precedenza nei corridoi (per via degli studenti intenti a guardare gli smartphone) e che gli studenti ora arrivano più puntuali in classe, non solo perché non perdono tempo al telefono ma anche perché non sanno interpretare gli orologi analogici sulle pareti.

Il dipartimento all’educazione di New York riferisce che indicazioni su come leggere l’orologio fanno parte del programma di prima e elementare; tuttavia, da uno studio del 2017 dello stato dell’Oklahoma emerge che solo un bambino su cinque tra i 6 e i 12 anni è in grado di comprendere l’orario mostrato da un orologio analogico; alcune scuole in Inghilterra nel 2018 sono arrivate al punto di sostituire in classe gli orologi analogici con modelli digitalix