Lenovo LP80, gli auricolari TWS a 9€ grazie a questo codice sconto del 62%

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari di qualità, anche di marca, l’offerta giusta che potrebbe fare al caso vostro è quella relativa a LP80. Si tratta di auricolari TWS, che grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce potete acquistare a 9,69 euro, anziché 25,58 euro. Clicca qui per acquistare.

LP80 sono gli auricolari completamente wireless di LEnovo. Godono di Bluetooth V5.0, uno standard ormai avanzato, in grado di supportare la maggior parte dei dispositivi bluetooth e di risultare a basso consumo energetico. Gli auricolari godono del supporto del case di ricarica con una batteria da ben 300mAh, in grado di caricare completamente gli auricolari per circa 5 volte, offrendo così almeno 24 ore di riproduzione non stop.

Sono impermeabili a pioggia e sudore, così da risultare adatti a tecnologia impermeabile, non c’ è bisogno di preoccuparsi di acqua e sudore, così da essere ottimi alleati per il jogging. Godono di bassi profondi, e non mancano i più popolari tocchi per controllare la riproduzione multimediale o per rispondere alle chiamate.

All’interno della confezione, oltre agli auricolari Bluetooth, anche il case di ricarica, il cavo USB per ricaricare la custodia e il classico manuale utente, che spiega le varie funzioni, utile da leggere soprattutto per il controllo multimediale tramite soft touch.

MNolto particolare la forma del case, che a differenza di molti altri concorrenti, è completamente rotonda. Più classica, invece, la forma degli auricolari, che risulta essere molto simile ad AirPods Pro di Apple.

Queste cuffie LP80 di Lenovo solitamente costano oltre 25 euro, ma al momento si acquistano con il 2% di sconto, grazie al codice LPW da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per comprare.