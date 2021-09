Gli iPhone 13 hanno la stessa memoria RAM degli iPhone 12

Il mistero della quantità di memoria RAM degli iPhone 13 e iPad, presentati da Apple nell’evento California Streaming del 14 settembre, pian piano tende a risolversi grazie agli indizi scovati in stringhe e codice in versione beta riservati ai nuovi dispositivi.

Questo perché, praticamente da sempre, Apple non dichiara e non pubblica mai la quantità di memoria RAM installata a bordo degli iPhone e degli iPad. Della RAM del nuovo iPad 2021 economico e del rivoluzionato iPad mini 6 abbiamo già detto in questo articolo, per quanto riguarda invece i modelli di iPhone 13 la quantità di memoria RAM è identica ai corrispettivi modelli della generazione precedente iPhone 12.

Questo significa che iPhone 13 Pro Max e iPhone 13 Pro sono dotati di 6GB di memoria RAM, mentre iPhone 13 e iPhone 13 mini ne hanno 4GB. Come è avvenuto per gli iPad le indicazioni della memoria RAM sono stati scoperti dagli sviluppatori in stringhe Xcode in versione beta. Come ricorda MacRumors anche in passato, per diverse generazioni di iPhone e iPad precedenti, le indicazioni scoperte in Xcode per la quantità di RAM a bordo si sono dimostrate corrette.

Nelle scorse ore, grazie ai primi test delle prestazioni con i benchmark Geekbench per il processore e Metal per la grafica, sono anche emerse le prime valutazioni delle prestazioni per CPU e GPU dei nuovi iPhone: ne abbiamo parlato in questo articolo.

