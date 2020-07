Lenovo ThinkBook Plus è il notebook con secondo schermo e-ink

Lenovo ha presentato una nuova generazione di ThinkBook indicata come “pensata per il lavoratore moderno”. ThinkBook Plus è dotato di un display e-Ink integrato nella cover; questa soluzione – secondo il produttore – aiuta gli utenti a essere più produttivi nelle attività multitasking, “migliorando la concentrazione, la collaborazione e la creatività”. Il dispositivo ha un display principale FHD da 13,3 pollici e un display e-ink da 10,8 pollici integrato nella cover, su cui gli utenti possono disegnare grafici e prendere appunti utilizzando la penna digitale integrata Lenovo Precision Pen, oltre a ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso.

Lenovo riferisce che ThinkBook è stato progettato sulla base di ricerche, del feedback dei clienti e delle abitudini di lavoro multitasking. Il produttore evideniza la possibilità di collaborare mantenendo la concentrazione durante le riunioni, grazie alla possibilità di ricevere sul display integrato nella cover solo le notifiche essenziali tra gli appuntamenti, i messaggi istantanei o le e-mail e prendere appunti grazie alla Precision Pen che può essere sincronizzata con Microsoft OneNote. È possibile personalizzare il notebook scegliendo lo screensaver preferito da mostrare sulla cover.

Il display principale è IPS FHD con cornici sottili; da segnalare il lettore di impronte digitali integrato nel tasto di avvio, l’otturatore della webcam e le specifiche dTPM 2.0 per una maggiore sicurezza dell’hardware. Una funzionalità denominata ” Modern Standby” permette di ricevere le notifiche più importanti anche quando il PC è chiuso.

Sono sfruttati processori Intel Core di decima generazione, memoria a stato solido standard (SSD) e saranno disponibili versioni com memoria Intel Optane.

Tra gli accessori predisposti dal produttore: la custodia ThinkBook Plus Premium con un’imbottitura interna in schiuma per riparare il display e-ink esterno e una chiusura a sovrapposizione magnetica di facile apertura, il mouse Bluetooth ThinkBook opzionale silenzioso e e compatto, con comandi DPI regolabili e un sensore ottico che permette l’utilizzo su u quasi tutte le superfici.

La disponibilità e i costidi ThinkBook Plus e degli accessori per il mercato italiano non sono state indicate. I prezzi dovrebbero partire da 1199,00 euro + IVA.