Levi’s impiega modelli e modelle generati da AI

Il comunicato stampa di Levi’s indica un lungo elenco di nobili ragioni che portano il noto marchio di abbigliamento ad affiancare ai modelli e alle modelle in carne e ossa finora impiegati anche falsi generati da intelligenza artificiale AI.

Per Levi’s infatti si tratta di una tappa nel «Viaggio di trasformazione digitale» all’insegna di «Diversità, equità, inclusione e sostenibilità». L’abbondanza di aggettivi abusati negli ultimi anni non aiuta ad approfondire, ma in sintesi Levi’s punta a generare modelli e modelli con AI per mostrare in modo ancora più efficace la diversità di ogni essere umano.

Più precisamente la AI generativa permette «L’aumento del numero e della diversità dei nostri modelli per i nostri prodotti in modo sostenibile». Per farlo Levi Strauss collabora con Lalaland.ai, società olandese con sede ad Amsterdam specializzata in intelligenza artificiale nel campo della moda.

L’obiettivo della società olandese è permettere ai clienti di vedere come appaiono gli articoli di moda su una persona che somiglia loro tramite modelli «iperrealistici» di ogni tipo di «corpo, età, taglia e tonalità della pelle». In questo articolo riportiamo alcune inmmagini di Lalaland.ai.

Senza dubbio le AI generative hanno già dimostrato di poter realizzare immagini in variazioni pressoché infinite, inclusi uomini e donne dall’aspetto assolutamente realistico. Sembra una buona Idea per mostrare e pubblicizzare ancora meglio abiti e accessori indossati da modelle e modelli generati da AI per riprodurre ogni più lieve sfumatura del colore della pelle, con i tratti somatici su misura per ogni paese a cui è destinata la campagna e così via.

Ma secondo alcuni osservatori dietro a paroloni altisonanti come «Diversità, equità, inclusione e sostenibilità» la società sembra semplicemente voler impiegare le ultime tecnologie AI per ridurre i costi di ingaggio di modelli e modelle in carne e ossa, come rileva Engadget. O altrimenti per dotarsi di strumenti pubblicitari fino a ieri inimmaginabili senza AI, se non con budget milionari per assumere uno stuolo pressoché infinito di persone.

I vantaggi dei modelli digitali sono ben evidenziati da Lalaland.ai: i servizi fotografici diventano il 90% più veloci da realizzare, non occorre disporre di campioni e prodotti fisici, si può creare una modella in 5 minuti.

Per tutte le notizie che ruotano attorno alla casa smart potete dare uno sguardo alla sezione casaverdesmart di macitynet direttamente a questo indirizzo.