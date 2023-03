Offerte di primavera, Xiaomi Redmi Watch 3 a 99,99 €

Xiaomi Redmi Watch 3 scende a 99,99 € in occasione delle offerte di primavera, permettendovi di risparmiare 30 euro.

Stiamo parlando di un prodotto di fascia economica ma capace di rivaleggiare per tante funzioni con prodotti di fascia molto più alta come Apple Watch senza rinunciare, come da tradizione Xiaomi, a qualità costruttiva e design,

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 si presenta con un Display AMOLED da 1.75″ (HD 390 x 450 pixel), con modalità always-on. Si tratta di uno schermo di eccellente qualità con una densità di 341 PPI, luminosità massima di 600 nits, refresh di 60Hz e 200 differenti schemi tra cui scegliere.

Tra le altre cose presenta

Tracciamento del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue

monitoraggio del battito cardiaco

121 modalità fitness

Riconoscimento intelligente di 6 sport

Telefonate Bluetooth

GPS autonomo

Resistenza all’acqua di 5ATM

12 giorni di autonomia

Carica magnetica ,basta un tocco per caricare.

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 costerebbe 130 euro. In occasione delle offerte di Primavera lo pagate solo 99,99 €