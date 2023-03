Hubsan ZINO Mini PRO con due batterie in sconto a poco più di 500 euro

Se siete alla ricerca di droni da usare senza patentino, quindi sotto i 250 grammi, sappiate che Hubsan ha il prodotto che fa per voi. Prende il nome di Hubsan ZINO Mini Pro, un drone di fascia alta che sta nel palmo di una mano. Oggi al prezzo scontato di 530 euro circa, direttamente a questo indirizzo.

La caratteristica che salta subito all’occhio, lo abbiamo detto in apertura, è certamente il suo peso. Si tratta di un drone da 249 grammi, come il rivale Mini della DJI. Anche le dimensioni sono ovviamente compatte, pari a 137 x 88 x 61,6 millimetri da piegato, mentre quando aperto, le dimensioni arrivano a 202,54 x 161,2 x 61,6 millimetri, comunque contenute.

Nonostante il peso ridotto, Zino Mini Pro è dotato di una batteria agli ioni di litio da 2400mAh che pesa poco più di 100 grammi, ma che garantisce un tempo di volo record, maggiore rispetto alla diretta concorrenza. E’, infatti, in grado di volare fino a 40 minuti, anche se il produttore ne dichiara 37 in hovering in assenza di vento.

È possibile caricare completamente la batteria in 90 minuti, mentre dal punto di vista multimediale monta una camera con sensore CMOS da 1/1.3 pollici, che consente di scattare foto da 48 MP. I video sono stabilizzati meccanicamente tramite dal gimbal a 3 assi e il drone può registrare filmati in 4k a 30 fps, 2,7k fino a 60 fps e FullHD fino a 60 fps.

Il drone offre un sistema di trasmissione video Syncleas 3.0, con possibilità arrivare fino a 10 km in modalità FCC, mentre in Europa il range si riduce a 6 chilometri. Tra le sue principali caratteristiche il supporto a GPS e GLONASS e propone tre diverse modalità tra Sport, Normal, e Film. In modalità Normal, la velocità massima orizzontale è di 10 m/s, mentre in modalità Sport raggiunge i 16 m/s.

Ancora, tra le sue caratteristiche premio quella che Hubsan chiama Active Track ATVT 3.0, grazie al quale il velivolo può gestire autonomamente il volo, mantenendo l’obiettivo al centro dell’inquadratura selezionato dall’utente.

Al momento lo si acquista al prezzo scontato di 536 euro direttamente a questo indirizzo. Inclusa nel bundle la custodia per il trasporto e, cosa ancor più importante, ben due batterie.