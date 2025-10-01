L’FCC lascia trapelare l’arrivo di nuovi MacBook Pro, iPad e Vision Pro

Da documenti pubblicati dalla Federal Communications Commission (FCC), agenzia governativa statunitense incaricata di tutti gli usi dello spettro radio (incluse trasmissioni radio e televisive) non governative, e tutte le telecomunicazioni interstatali, si evince che Apple sta preparando l’arrivo di nuovi MacBook Pro e altri prodotti.

Nei documenti della Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti si fa riferimento a nomi in codice che non corrispondo a dispositivi Apple esistenti. Lo fa notare il sito statunitense Macrumors spiegando a cosa dovrebbero corrispondere i nomi in codice depositati dalla Mela:

A3434 – Probabile riferimento a MacBook Pro con chip M5

– Probabile riferimento a MacBook Pro con chip M5 A3357 – Nuovo iPad Pro WiFI da 11″

– Nuovo iPad Pro WiFI da 11″ A3358 e A3359 – Nuovi iPad Pro Cellular da 11″

e – Nuovi iPad Pro Cellular da 11″ A3360 – iPad Pro 13″ WiFi

– iPad Pro 13″ WiFi A3361 e A3362 – iPad Pro 13″ Cellular

Le informazioni sono scarse ma tipicamente i documenti della FCC sono depositati tipicamente settimane prime del lancio dei nuovi prodotti.

L’iPad Pro con da 13″ chip M5, già mostrato da un “leaker” russo, dovrebbe – tra le altre cose – vantare connessione WiFi 7 (gli attuali iPad Pro da 11″ e 13″ offrono Wi‑Fi 6E).

Circolano già benchmark sui chip M5, che rispetto agli M4, dovrebbero vantare migliorie nei test single core (+10-12%), nel multicore (+15%) e GPU (fino a +35%).

In precedenza sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple ha in cantiere MacBook Pro con chip M5, M5 Pro e M5 Max, macchine previste come in arrivo tra fine 2025 e inizio 2026.

Del chip M5 sappiamo che dovrebbe sfruttare una avanzata tecnologia di packaging SoIC (System on Integrated Chips), speciali substrati che permettono di impilare più moduli nei packaging, separando die e altri elementi logici in strutture tridimensionali, con vantaggi in termini di performance e gestione termica, rispetto al tradizionale design bidimensionale dei chip.

In arrivo anche un nuovo Vision Pro

Le rivelazioni della FCC no finiscono qui: dal database della Commissione federale delle comunicazioni si apprende anche dell’arrivo di una versione aggiornata del Vision Pro. Anche in questo caso non emerge molto (a parte dati legati ai campi elettromagnetici e test WLAN). Da precedenti indiscrezioni sappiamo che la nuova versione del Vision Pro dovrebbe vantare design aggiornato, sfruttare un chip della serie Mx più potente ma il prezzo dovrebbe essere lo stesso.

All’inizio di questa settimana la FCC ha pubblicato per errore alcuni documenti di Apple che dovevano rimanere segreti, rivelando dettagli tecnici sugli iPhone 16e.